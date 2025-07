Sénégal: Joal-Fadiouth - Trois pirogues et une subvention de 170 millions de francs CFA remises à des acteurs de l'aquaculture

Joal-Fadiouth — La ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, a remis trois pirogues motorisées en fibre de verre à l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) et une subvention de 170 millions de francs CFA à des groupements de femmes de Joal-Fadiouth (ouest), au nom du projet Fish4ACP, a constaté l'APS, jeudi, dans cette commune.

"En remettant des subventions d'un montant global de 170 millions de francs CFA à des groupements de femmes, Fish4ACP contribue de manière significative à l'autonomisation économique des femmes, qui sont des acteurs clés de la transformation, de la commercialisation et de la gestion des ressources halieutiques", a-t-elle dit.

"Les équipements composés de trois pirogues motorisées en fibre de verre, d'une valeur de 43 millions de francs CFA, viennent renforcer les capacités d'encadrement technique, de formation et d'accompagnement de la filière aquacole", a poursuivi Mme Diouf.

Les équipements et la subvention ont été fournis par le projet Fish4ACP, une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, financée par l'Union européenne et le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement.

Fish4ACP est mis en oeuvre au Sénégal par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Au Sénégal, il a subventionné 18 projets d'investissement, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, selon Bintia Stéphane-Tchicaya, la coordonnatrice sous-régionale par intérim du bureau ouest-africain de la FAO à Dakar et représentante de ladite organisation au Sénégal.

La subvention de 170 millions de francs CFA a été accordée à des groupements d'intérêt économique et à des entreprises.

La ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires estime que l'octroi de cette subvention procède d'une "démarche stratégique de modernisation, d'inclusion et de durabilité de notre secteur halieutique".

Fatou Diouf salue "le rôle crucial que joue la FAO dans le renforcement des capacités institutionnelles de [son] département".