Cote d'Ivoire: Abidjan - Mactar Silla honoré pour l'ensemble de sa carrière dans les médias et la communication

L'ancien Directeur de la RTS et actuel PDG de Label Media Plus a reçu le prestigieux Lifetime Achievement Award lors des ASCOM 2025, consacrant plus de quarante années d'engagement au service de la communication et des médias africains.

Le rideau s'est levé, ce 10 juillet 2025 à Abidjan, sur la 12e édition des ASCOM, le grand rendez-vous africain de la communication, du marketing, des médias et de l'événementiel, avec une distinction de taille : le Sénégalais Mactar Silla, président-directeur général de Label Media Plus, s'est vu décerner le Lifetime Achievement Award, plus haute distinction de l'événement. Ce prix honore un parcours exceptionnel, au croisement du public et du privé, entre initiatives nationales et rayonnement continental.

La cérémonie, organisée au siège du CRRAE-UMOA, a réuni un large éventail d'acteurs du secteur : agences, entreprises, institutions, collectivités locales, écoles et personnalités du monde professionnel. L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, S.E. Paul Benoît Sarr, était également présent.

Dans son discours inaugural sur le thème « Les talents, levier majeur de performance », Mactar Silla a partagé une vision humaniste et stratégique du développement des compétences en Afrique, fidèle à son engagement de toujours : mettre la communication au service de la transformation.

Pour Michel Russel Lohoré, président-fondateur des ASCOM, ce prix vient récompenser « l'immense contribution de Mactar Silla au développement du secteur des médias et de la communication en Afrique ainsi que les nombreuses vocations qu'il a suscitées sur le continent ».

Une carrière continentale au service des médias

Formé à Dakar et à Reims, d'abord en lettres et civilisations anglo-saxonnes puis en droit privé, Mactar Silla se distingue très tôt par une double culture - académique et stratégique - qui façonne sa trajectoire. Entré à la RTS en 1982, il en gravit tous les échelons jusqu'à en devenir Directeur général en 2001. Il y impulse une vision moderne et exigeante de la télévision publique, à une époque de libéralisation du paysage audiovisuel sénégalais.

Mais c'est à l'échelle africaine que son influence devient décisive. À la tête de TV5 Afrique de 1992 à 1998, il contribue à l'essor de la diplomatie audiovisuelle francophone. Par la suite, il enchaîne les postes de haut niveau : Vice-Président pour l'Afrique de l'Ouest chez WorldSpace, Directeur régional à AfricaOnline, puis Directeur général de Spectrum TV au Cameroun pendant six ans.

L'entrepreneur stratège et formateur

Visionnaire et entrepreneur, Mactar Silla fonde successivement MSA COM à Dakar et MS Consulting à Libreville. Ces cabinets deviennent des références en matière de communication stratégique et de conseil aux gouvernements, aux entreprises et aux médias.

Depuis 2020, il dirige Label Media Plus, un écosystème audiovisuel basé à Dakar regroupant LABEL TV, SUNU LABEL TV et LABEL RADIO. Son ambition : proposer une alternative crédible aux grands groupes internationaux, en valorisant les productions africaines et en construisant des récits porteurs d'identité, de valeurs et de développement.

Polyglotte, rigoureux, respecté pour son sens de l'analyse et sa capacité à transmettre, Mactar Silla est aussi un mentor pour de nombreuses générations de journalistes et de communicants africains. Son engagement pour une communication éthique et responsable a contribué à poser les jalons d'un écosystème médiatique africain fort, indépendant et conscient de ses missions.

Une voix forte pour une Afrique qui se raconte

La distinction reçue à Abidjan est plus qu'un trophée : elle consacre une vie consacrée à faire entendre la voix de l'Afrique, à l'intérieur comme à l'international. Pour Mactar Silla, les médias ne sont pas seulement des outils de diffusion, mais des instruments de conscience collective et de transformation sociale.