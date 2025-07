Le Burkina Faso a pris part à la 44e session de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), tenue du 28 juin au 04 juillet 2025 à Rome en Italie.

La délégation burkinabè a été conduite par Son Excellence madame Cyrille Ganou, ambassadeur Représentant permanent du Burkina Faso à Rome.

Cette haute instance de l'organisation a été le cadre de discussions sur des questions prioritaires de developpement de l'agriculture et de garantie de la souverainété alimentaire mondiale. Elle a également consacré l'élection du Burkina Faso et du Niger, pays de la Confédération des Etats du Sahel, au Conseil de la FAO. Les deux pays qui avaient présenté une candidature conjointe, ont été élus pour un mandat de trois ans. Suivant la procedure, le Niger siègera au Conseil pour la période de juillet 2025 au 31 décembre 2026 et le Burkina Faso du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028.

A cette 44e session, plusieurs autres dossiers ont été examinés. Il s'agit notamment de deux propositions d'amendement des textes fondamentaux de la FAO, de l'élection du président indépendant du conseil, du plan à moyen terme 2026-2029, du programme de travail et du budget 2026-2027, du cadre stratégique 2022-2031 révisé, de la 80e proposition d'amendement des textes fondamentaux de la FAO et de la situation de l'alimentation et de l'agriculture.

Sur ce dernier point, S.E. Madame Cyrille Ganou a prononcé une déclaration au nom du Pays des Hommes intègres. Elle a rappelé les résultats encourageants des initiatives lancées, sous l'impulsion de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l'Etat, pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Elle a également plaidé pour un changement de paradigmes dans le partenariat multilatéral.