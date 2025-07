Sénégal: Éducation à l'environnement - Un projet veut planter plus de 6 millions d'arbres dans des écoles sur dix ans

Le Projet de verdissement des écoles du Sénégal (PROVES), mis en œuvre par le Centre d'éducation et de formation environnementales (CEFE) du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, envisage de planter, durant les dix années à venir, 6 750 000 d'arbres dans 6750 écoles, a annoncé le ministre de tutelle Daouda Ngom.

"Le projet de verdissement des écoles du Sénégal, que nous devons dérouler sur dix ans, doit cibler 6 750 écoles, et au bout du projet, nous devons planter 6 750 000 arbres", a dit Daouda Ngom.

Il présidait, jeudi, l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités des élus territoriaux, des élèves et des organisations communautaires des communes de Sandiara et de Ndiaganiao, marquant le lancement officiel dudit projet dans la commune de Ndiaganiao (Mbour, ouest).

Le Projet de verdissement des écoles du Sénégal, lancé en 2024, conjointement financé par le Projet de Résilience et de Reforestation Intensive pour la Sauvegarde des Territoires et des Écosystèmes au Sénégal (RIPOSTES), financé par l'Union Européenne, et le Programme de Verdissement des Écoles du Sénégal (PROVES), s'est déroulée le 25 octobre 2024 à l'école élémentaire Amady Barro Diouf de Niakhar, dans la région de Fatick.

Ce programme conjoint est le fruit de la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Centre d'Éducation et de Formation Environnementales (CEFE) du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE).

"L'objectif, c'est d'ancrer l'éducation à l'environnement dans les écoles, mais également d'accompagner les collectivités territoriales" dans le renforcement de cette éducation, a-t-il expliqué.

Il est attendu de ce projet le reboisement des écoles, la création de jardins maraîchers, mais également la sensibilisation des apprenants au recyclage et à la collecte de déchets plastiques, poursuit Daouda Ngom.

Le financement du projet, qui n'est pas encore bouclé, est arrêté à 16 milliards de francs CFA.