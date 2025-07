Ile Maurice: Une aide de Rs 10 000 pour certains futurs retraités - Ce qu'il faut comprendre

Après la réforme de la pension de vieillesse (BRP), c'est au tour de l'«Income Support» proposé par le gouvernement de faire le buzz. De quoi s'agit-il exactement ? À qui est-il destiné ? Voici un tour d'horizon.

Depuis quelque temps, la réforme du système de pension à Maurice fait beaucoup parler d'elle. Une décision du gouvernement fait particulièrement débat : à partir du 1eᣴ septembre 2025, l'âge pour toucher la pension de vieillesse va augmenter progressivement. Cela signifie que certaines personnes, qui fêteront leurs 60 ans après cette date, ne toucheront automatiquement plus la pension à cet âge comme c'était le cas jusqu'ici.

D'après les annonces budgétaires :

· Ceux nés entre le 1eᣴ septembre 1965 et le 31 août 1966 : pension à 61 ans (à partir du 1eᣴ septembre 2026).

· Entre le 1eᣴ septembre 1966 et le 31 août 1967 : pension à 62 ans (1eᣴ septembre 2028).

· Entre le 1eᣴ septembre 1967 et le 31 août 1968 : pension à 63 ans (1eᣴ septembre 2030).

· Entre le 1eᣴ septembre 1968 et le 31 août 1969 : pension à 64 ans (1eᣴ septembre 2032).

· Nés à partir du 1eᣴ septembre 1969 : pension à 65 ans (à partir du 1eᣴ septembre 2034 ou après).

Pour répondre aux critiques, le gouvernement propose une aide mensuelle de Rs 10 000, appelée Income Support, à certaines personnes atteignant 60 ans après le 1eᣴ septembre 2025. Cette mesure a été défendue par le ministre Ashok Subron au Parlement, le mardi 8 juillet.

Qui va recevoir cette aide ?

Selon les chiffres officiels, environ 80 655 personnes atteindront 60 ans dans les cinq prochaines années. Parmi elles, 37 562 recevront cette aide spéciale. Il s'agit principalement de personnes sans autre pension : femmes au foyer, travailleurs indépendants, chômeurs ou personnes à faibles revenus. Ce sont les plus vulnérables, touchés de plein fouet par la réforme de la pension de vieillesse. Pour être éligible, il faut avoir un revenu mensuel inférieur à Rs 10 000 (pour une personne seule) ou Rs 20 000 (pour un couple). Ce plafond exclut les pensions d'invalidité ou de veuvage.

Est-ce une aide suffisante ?

Le montant de Rs 10 000 a été critiqué par le public et les membres de l'opposition. Certains estiment qu'il est insuffisant, d'autant plus que Statistics Mauritius fixe le seuil de pauvreté individuelle à Rs 12 378. D'autres soulignent que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. À l'Assemblée nationale, le ministre Subron a reconnu que ce n'était pas idéal. Il a expliqué que le gouvernement avait rejeté des propositions plus basses, comme Rs 5 000 ou Rs 7 500, et choisi ce montant comme compromis. Il a également rappelé que cette aide est temporaire, le temps que les bénéficiaires atteignent le nouvel âge de la pension.

Et pour les autres ?

Environ 60 % des personnes âgées de 60 ans ou plus bénéficieront de cette aide ou d'autres soutiens. Celles qui reçoivent déjà une pension d'invalidité ou de veuvage continueront de percevoir Rs 15 000. Quant à celles encore aptes à travailler, elles auront la possibilité de continuer jusqu'à leur retraite officielle, à 65 ans.

Pourquoi cette mesure maintenant ?

Le ministre a admis que l'annonce était arrivée tardivement, près d'un mois après la présentation du Budget. Il a expliqué que le gouvernement avait voulu adapter sa réforme en tenant compte des inquiétudes exprimées, notamment par les femmes au foyer et les travailleurs informels. Bien que la mesure ne fasse pas l'unanimité, elle est présentée comme un geste de solidarité envers les plus vulnérables.

La grogne continue

Malgré les explications du ministre Subron à l'Assemblée, la grogne persiste. Les réactions des internautes sont particulièrement virulentes : «On se fout de la population», «L'exemple vient d'en haut. Start by setting the example as a leader, as you were a previous fighter for social justice», ou encore, «Que ceux qui auront 60 ans au Parlement prennent la pension de Rs 10 000». Certains appellent même à manifester.

Et toi, que penses-tu de tout cela ? Penses tu que le gouvernement reviendra sur sa position et abolira cette réforme ?