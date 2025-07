Ile Maurice: Les débats sur les objections préliminaires renvoyés pour la semaine prochaine

Les débats entourant la pétition électorale déposée par Bhageeruth Mdhin, candidat non élu dans le Ward 3 de Vacoas-Phoenix lors des élections municipales du 4 mai de cette année, se poursuivent devant la Cour suprême. Lors de l'audience de ce mardi 9 juillet, la juge Aruna Narain a fixé les dates des plaidoiries portant sur les objections préliminaires (pleas in limine) soulevées par toutes les parties défenderesses. Ces arguments seront entendus les jeudi 17 et vendredi 18 juillet.

Bhageeruth Mdhin conteste notamment le recours au tirage au sort qui, le 5 mai, a permis de désigner Chetan Rambans Dookun du Reform Party comme élu. Il soutient qu'un recomptage des voix aurait dû être privilégié avant de recourir à cette méthode. Il affirme aussi qu'une confusion dans la prononciation de son nom pourrait avoir entraîné une erreur lors du dépouillement. Dans sa pétition, il demande à la Cour suprême de superviser un recomptage partiel, en particulier des bulletins nuls ou mal attribués.

Lors d'une précédente audience tenue le 2 juillet, Me Yash Balgobin, avoué défendant les intérêts de Chetan Rambans Dookun, avait demandé le rejet pur et simple de la pétition pour vice de procédure. Il avait fait valoir que Bhageeruth Mdhin n'avait pas inclus une autre candidate potentiellement concernée, ce qui, selon lui, rend la requête irrecevable en vertu de la loi électorale. De plus, aucune preuve tangible d'erreurs de comptage n'a été produite à ce stade.

Les autres élus du ward ont, quant à eux, indiqué lors de la même audience qu'ils s'en remettaient à la sagesse de la Cour suprême dans cette affaire. L'issue des plaidoiries des 17 et 18 juillet déterminera si la pétition de Bhageeruth Mdhin pourra être examinée sur le fond ou rejetée à ce stade préliminaire.