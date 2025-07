Sénégal: Réforme du Code général des Douanes - Vers un alignement de la législation à l'Agenda Sénégal 2050

Le ministère des Finances et du Budget a engagé la réflexion pour la réforme du Code général des Douanes. C'est dans ce cadre que s'est tenu le 10 juillet 2025, un atelier de partage sur la réforme du Code des Douanes. La cérémonie a été présidée par Bassirou Sarr, Directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget.

Bassirou Sarr, Directeur de Cabinet du Ministre des Finances et du Budget

M. Sarr a salué la pertinence et l'opportunité de cette initiative, qui s'inscrit dans la réflexion participative autour des grandes orientations stratégiques de l'État. «En effet, l'engagement de l'administration des Douanes dans l'organisation de cet atelier illustre une volonté claire de modernisation, mais surtout une approche ouverte et inclusive, reposant sur la concertation interne renforcée et la valorisation de toutes les expertises techniques.

Cette démarche augure d'une bonne appropriation de la réforme par les acteurs de l'administration douanière, condition essentielle pour la réussite de toute transformation », a déclaré Bassirou Sarr.

Il a expliqué que la réforme du Code des Douanes s'inscrit dans une logique de refondation de notre cadre juridique, en cohérence avec les objectifs de redressement des finances publiques et de promotion d'une économie plus résiliente, plus compétitive et plus durable. Cette réforme, a-t-il dit, accompagne ainsi les ambitions du Gouvernement en matière de transformation systémique dans une logique de performance, d'efficacité, de redevabilité et d'adaptation aux mutations contemporaines.

Selon le directeur de cabinet du ministère des Finances, la loi n°2014-10 du 28 février 2014, portant Code des Douanes, a certes marqué une étape importante dans la modernisation de notre législation douanière.

A son avis, elle a introduit des innovations notables en matière de transparence, de simplification procédurale et d'assouplissement des règles de contentieux, contribuant positivement à l'environnement des affaires de son époque. Toutefois, après plus de dix années d'application, note Bassirou Sarr, il y'a lieu d'opérer un alignement stratégique en l'adaptant aux réalités économiques, juridiques, technologiques et environnementales.

«Parmi les constats qui fondent cette exigence, nous pouvons relever : la nécessité d'aligner la législation avec l'agenda Sénégal vision 2050 : plusieurs dispositions actuelles freinent encore la pleine valorisation de nos ressources, le code des Douanes devrait faciliter l'intégration dans les chaînes de valeur mondiale, la transition écologique et numérique et , améliorer la transparence dans les opérations douanières ; un besoin d'encadrement juridique face aux mutations technologiques telles que l'essor de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de l'e-commerce, de l'Internet des objets ou du cloud computing », a indiqué Bassirou Sarr.