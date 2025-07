Ile Maurice: Ibrahim Alladin retrace la vie et la carrière exceptionnelle de Yousuf Mohamed

Le lancement officiel de la biographie de l'éminent avocat et homme politique Yousuf Mohamed (1933-2022), rédigée par Ibrahim Alladin (photo) et intitulée The Journey of Yousuf Mohamed: Jurist, Politician, Humanitarian, s'est tenu ce mercredi 9 juillet à Ébène. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, ainsi que de Shakeel Mohamed, ministre du Logement et fils de Yousuf Mohamed.

Plusieurs ministres, parlementaires et personnalités de premier plan ont assisté à cet événement marquant, en hommage à la brillante carrière de Yousuf Mohamed et à sa contribution à la vie politique et au service public. Shakeel Mohamed, a partagé ses souvenirs, évoquant un père qui était aussi son meilleur ami, et un homme au grand sens de l'humour.

Zakir Mohamed, également avocat et frère de Shakeel, a, lui aussi, livré un témoignage émouvant : «Je pouvais vraiment discuter de tout avec lui, même les sujets les plus embarrassants. Il nous donnait la liberté de l'approcher pour toute chose. Il nous a transmis la discipline, les valeurs, l'honnêteté, l'intégrité. Et surtout, il nous a appris à ne jamais quémander une faveur à quiconque. Si tu as une demande, adresse-la directement à Dieu. Ce sont ces principes que je continue de suivre aujourd'hui et que j'essaie d'inculquer à mes enfants.»

Navin Ramgoolam a également partagé des souvenirs personnels de celui qu'il appelait affectueusement «Bhai Yousuf», ancien ministre du Travail sous le gouvernement de son père, sir Seewoosagur Ramgoolam. «Je tiens à remercier la famille Mohamed de m'avoir permis de rendre hommage à un homme que je connaissais depuis 1967. C'était un avocat intrépide, un homme très cultivé, capable de s'exprimer avec aisance en anglais comme en français et doté d'un grand sens de l'humour.»

Le Premier ministre a également évoqué le soutien indéfectible de Yousuf Mohamed lors de son arrestation en 2015 : «Lors de mon interrogatoire aux Casernes centrales, l'Attorney General de l'époque s'était présenté pour y assister. Mais Yousuf Mohamed lui a dit qu'en tant que ministre, il n'avait pas le droit d'être présent. L'autre a quitté les lieux sur-le-champ. Yousuf n'avait aucun regret : il a vécu selon ses convictions, entouré de sa famille.»

L'auteur et académicien Ibrahim Alladin, déjà à l'origine des biographies de Cassam Uteem et de sir Anerood Jugnauth, a remercié chaleureusement la famille Mohamed pour son soutien. Il a rappelé que le projet, entamé en 2017, avait été interrompu par le confinement lié à la pandémie de Covid-19. «J'ai connu Yousuf Mohamed personnellement. Il m'a confié beaucoup d'anecdotes que j'ai voulu faire connaître au grand public. C'était l'un des plus grands avocats de ce pays, un politicien engagé, mais surtout, un humaniste doté d'une immense générosité et d'un humour rare. En tant qu'écrivain, je choisis de raconter le parcours des grandes figures de notre nation pour que les générations futures comprennent leur rôle dans le développement du pays.»

Les recettes de la vente du livre seront versées à l'association Alzheimer & Dementia Mauritius. À l'issue des discours, Zakir Mohamed a remis des exemplaires de l'ouvrage à plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, le Premier ministre adjoint Paul Bérenger, l'ancien vice-président Raouf Bhundhun, Me Antoine Domingue, Senior Counsel, qui signe également la préface du livre, Me Gavin Glover, Attorney General, Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, ainsi que Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères.