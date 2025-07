Sénégal: BRVM - Dynamique haussière notable des indices au premier semestre 2025

Au premier semestre 2025, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) affichent une dynamique haussière notable, traduisant un regain de confiance des investisseurs, selon la Revue semestrielle, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities basée à Dakar.

Selon la SGI, l'indice BRVM COMPOSITE progresse de 276,13 à 309,32 points, soit une hausse de 12,06 %. Quant à l'indice BRVM PRESTIGE, il enregistre une performance aussi en hausse, passant de 114,56 à 131,19 points soit 14,50 %. « Cette évolution positive des deux indices reflète une tendance générale à l'achat, portée notamment par les bonnes publications de résultats sur les actions qui le composent et l'attrait croissant pour les valeurs de premier plan cotées à la BRVM », analyse Impaxis Securities.

De l'avis de la SGI, durant la période sous revue, la BRVM a enregistré une performance globalement positive portée par les secteurs clés de l'économie régionale. Le secteur agricole s'illustre en tête avec une croissance de +68,82 %, suivi de près par l'industrie (+63,75 %), traduisant une dynamique de relance dans les domaines de la transformation et de l'exportation. Le secteur financier affiche également une solide progression de +21,73 %, soutenue par de bons résultats des banques. La distribution (+9,92 %) et le transport (+9,33 %) poursuivent leur croissance dans un contexte de reprise de la demande et du commerce régional. En revanche, regrette la SGI dans sa revue, les services publics reculent de -3,56 %, probablement affectés par des contraintes tarifaires et réglementaires, tandis que les autres secteurs restent quasi stables à -0,09 %. « Ce bilan met en évidence une reprise économique sectorielle différenciée, dominée par l'agriculture et l'industrie comme principaux moteurs de performance boursière », souligne Impaxis Securities.

Au terme du premier semestre 2025, la capitalisation boursière des actions à la BRVM a enregistré une hausse de +20,18 %, passant de 9 923,5 milliards FCFA en début d'année à 11 926,0 milliards FCFA au 30 juin 2025. Selon Impaxis Securities, cette progression reflète une hausse de nombreux titres soit 38 contre 7 baisses et 1 qui est resté flat. Ce qui a fortement tiré la capitalisation vers le haut. L'introduction en Bourse de la Banque Internationale pour l'Industrie et le commerce (BICB) en février est venue renforcer cette hausse avec l'ajout du capital de cette nouvelle banque. Mais il y a aussi le retrait de l'action MOVIS Côte d'Ivoire. (SVOC) ce qui passe le nombre de société cotées sur la BRVM à 49.

Dans sa revue, la SGI note qu'au cours du semestre sous revue, le Top 5 (Unilever, Sitab, Filtisac, SOGB et SAPH) affiche des niveaux de PER hétérogènes, traduisant des perceptions de marché contrastées. Unilever se démarque avec un PER très élevé (264,06), au-dessus de la moyenne sectorielle (38,97), signalant des anticipations fortes. À l'inverse, Filtisac, avec un PER (3,33) inférieur à celui de son secteur (5,25), semble potentiellement sous-valorisée, ce qui reflète un cours attractif.

Sur le Flop 5(Eviosys Packaging SIEM, Sicor, NEI CEDA, Orange Côte d'Ivoire et Oragroup), Sicor enregistre un PER élevé de 110,21, bien supérieur à la moyenne sectorielle (38,97). Ce qui, selon Impaxis, pourrait refléter un déséquilibre entre les attentes des investisseurs et la rentabilité actuelle. À l'inverse, Eviosys Packaging SIEM affiche un PER (17,42) inférieur à sa moyenne sectorielle (48,45), traduisant un positionnement moins dynamique.

Concernant le marché obligataire, il a enregistré une légère baisse de sa capitalisation en glissement annuel à 10 408, 039 milliards FCFA soit un repli de 1,63%. Cette baisse s'est accompagnée d'un ralentissement de l'activité, avec une chute significative de la valeur des transactions de 75,70% à 90,27 milliards FCFA et du volume total transigé à 73,96% à environ 2,54 millions de titres. « Cette baisse traduit ainsi un repli de la liquidité sur le marché obligataire en comparaison à la même période l'année précédente », note la SGI. Parallèlement le marché obligataire a accueilli la cotation de plusieurs titres dont le FCTC BOAD DOLI-P et le GSS BAOBAB respectivement le 19 mars et le 25 février 2025. Ce qui a contribué à l'augmentation de la capitalisation de marché obligataire.