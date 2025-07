Tunisie: Le ST a entamé son stage à Aïn Draham - En parfaite osmose...

Le Stade Tunisien a commencé en début de semaine son rassemblement de Aïn Draham, un stage qui coïncide avec le 77e anniversaire du club bardolais.

- A Aïn Draham, le ST a ainsi entamé les répétitions dans l'optique du match-couperet comptant pour la supercoupe et donnant accès à la finale de l'épreuve, à disputer face à l'EST en cas de victoire contre l'USM, le 27 juillet au stade Taïeb Mhiri de Sfax. Du côté de Aïn Draham, le groupe stadiste prend forme avec Chokri Khatoui aux manettes.

Epuré et renforcé, le Stade a, certes, enregistré les départs de Nidhal Laifi, Sami Hlal, Ousmane Ouattara et Skander Chihi. En revanche, l'équipe stadiste s'est, jusque-là, renforcé avec les arrivées de Firas Aiffia, Abderrahmene Hanchi, Noureddine Farhati, Ellyes Jelassi et Hosni Guezmir. Et dans le même temps, volet prolongations de contrats, les défenseurs Hedi Khalfa et Marouen Sahraoui ont rempilé.

Chapitre retour de prêts à présent, Mounir Jelassi, Ahmed Beji, Amir Jaouadi et Yassine Mizouni sont à la disposition du plateau technique, alors qu'en rapport avec d'autres potentiels départs, si le Sénégalais Ibrahima Djité est en passe de résilier son engagement, le milieu Ghazi Ayadi a obtenu son bon de sortie. Voilà pour les contours du groupe stadiste qui se dessine.

Des blancs à remplir

En pleine préparation d'avant-saison, le groupe stadiste s'apprête à monter progressivement en puissance, alors que plusieurs joueurs seront soumis au jugement du staff avant d'être définitivement maintenus. L'amélioration de la condition athlétique, le renforcement musculaire et articulaire, afin de prévenir les blessures, sont au menu à Aïn Draham, sans oublier la préparation mentale avec un groupe mobilisé sur la même longueur d'onde.

Bref, en symbiose. Rien de plus profitable qu'un rassemblement, un stage bloqué pour préparer mentalement et physiquement un ensemble de joueurs pour la saison à venir. Equipe-frisson de la phase aller de la saison écoulée, le Stade a, certes, manqué d'endurance pour finir la saison comme il l'a débutée. Par contre, volet blancs à remplir, du pain sur la planche pour Chokri Khatoui et son groupe, avec des attaquants qui doivent améliorer leur efficacité et soigner leur capacité à relancer sous pression.

En clair, vaste programme que de gagner en clairvoyance et en lucidité à l'approche des buts.