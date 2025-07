Tunisie: 32e édition du festival Massif Alkiteb - La lecture prend l'air cet été

Au programme : ateliers d'écriture créative, concours de lecture orale, espaces de lecture en libre accès, mais aussi des activités ludiques, éducatives et pédagogiques, abordant des thématiques actuelles, telles que la cyber-violence envers les enfants ou encore la préservation de l'environnement.

- La 32e édition du Festival national d'été du livre, Massif Alkiteb, se tiendra du 15 juillet au 15 août 2025, dans divers espaces publics dans les différentes régions du pays.

Initiée par le Département de la lecture publique relevant de la Direction générale du livre, la nouvelle édition du festival investira les espaces publics durant toute la saison estivale, selon un communiqué publié, mardi dernier, sur la page Facebook du ministère des Affaires culturelles.

Organisé en partenariat avec plusieurs structures régionales, locales et acteurs de la société civile, ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de la lecture, avec pour objectif de rendre les bibliothèques publiques plus accessibles en les déployant en dehors de leurs murs traditionnels. Plages, parcs d'attractions et autres lieux de loisirs estivaux accueilleront ainsi des animations culturelles pensées pour les enfants et les familles.

Au programme : ateliers d'écriture créative, concours de lecture orale, espaces de lecture en libre accès, mais aussi des activités ludiques, éducatives et pédagogiques, abordant des thématiques actuelles telles que la cyber-violence envers les enfants ou encore la préservation de l'environnement. Les enfants et jeunes participants aux différents ateliers du Massif Alkiteb seront mis à l'honneur chaque jour, dans une démarche valorisant l'expression, l'imaginaire et la créativité.