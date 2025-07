Tunisie: Tozeur / Entre magie Cinématographique et Réalité - ONG Jmel livré à son sort

Le site emblématique d'Ong Jmel, dans la région de Tozeur, autrefois le théâtre des scènes légendaires de la saga Star Wars de George Lucas, est aujourd'hui le triste reflet d'un patrimoine délaissé. Malgré son statut de destination incontournable pour les fans du monde entier et les touristes désireux de fouler les pas de Luke Skywalker, le site souffre d'une négligence criante, soulevant des interrogations sur la gestion du patrimoine culturel tunisien.

- Chaque année, des milliers de visiteurs convergent vers ce coin désertique de la Tunisie, attirés par la magie du cinéma et le décor lunaire. Ong Jmel est en effet un pilier des circuits touristiques du sud tunisien, bénéficiant d'une notoriété internationale indéniable. Pourtant, l'état actuel des lieux est loin de correspondre à l'image d'un site touristique de premier plan.

Sur place, le constat est frappant : des structures endommagées, des décors se dégradant sous l'effet du temps et de l'absence d'entretien, et une ambiance générale qui dénote un manque flagrant d'investissement. Plus étonnant encore, la présence de marchands ambulants exposant leurs produits artisanaux au coeur même du site est devenue une norme, témoignant d'une absence intrigante de régulation et de surveillance.

Ces commerçants, bien que proposant des souvenirs locaux, opèrent dans un cadre désorganisé qui nuit à l'intégrité visuelle et à la préservation du lieu.

Les plateformes en ligne et les réseaux sociaux regorgent de commentaires de touristes exprimant leur déception et pointant du doigt l'état délabré d'Ong Jmel. Ces remarques soulignent l'écart grandissant entre l'image mythique du site et la réalité de son entretien.

L'absence des autorités, et plus particulièrement de la délégation régionale du tourisme, est particulièrement ressentie, laissant le champ libre à une gestion informelle qui ne profite ni au site ni à l'expérience des visiteurs.

Comment un lieu d'une telle importance culturelle et touristique peut-il être ainsi abandonné à son sort ? La question se pose avec acuité, alors que la Tunisie s'efforce de relancer son secteur touristique. La préservation d'Ong Jmel ne représente pas seulement un enjeu patrimonial, mais aussi une opportunité économique majeure pour la région de Tozeur.

Il est impératif qu'une action concrète soit entreprise pour redonner à ce site sa splendeur d'antan et garantir qu'il continue d'enchanter les générations futures de fans de Star Wars et de voyageurs.