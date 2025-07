Les visites inopinées du Chef de l'Etat illustrent parfaitement sa volonté d'assurer un suivi concret des préoccupations locales, en particulier dans les zones côtières affectées par la pollution et les changements climatiques.

- Déterminé à répondre aux attentes des citoyens, le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, les 9 et 10 juillet 2025, deux visites inopinées dans les gouvernorats de Monastir et de Nabeul. Ces déplacements sur le terrain lui ont permis de constater la dégradation de l'environnement côtier et d'échanger directement avec les habitants sur les défis écologiques qu'ils affrontent, en particulier le phénomène de la marée rouge à Ksibet El Mediouni ou le grave état de pollution des oueds à Kélibia.

«Ils ne nous écoutent pas, Monsieur le Président !»

Le Chef de l'État s'est rendu tout d'abord sur la plage de Ksibet El-Médiouni, récemment affectée par une grave pollution marine que les habitants n'ont pas hésité à qualifier de «véritable catastrophe écologique». Les rejets des eaux usées provenant des unités de textile de la région ont considérablement dégradé tout le littoral et impacté la pêche, principale source de revenus des habitants de la région.

Effectuant une visite nocturne sur les lieux, le Président de la République s'est entretenu avec des citoyens profondément inquiets et indignés par la dégradation continue de l'environnement littoral, notamment à Ksibet El-Médiouni.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, un homme visiblement excédé lance : «Ils ne nous écoutent pas, Monsieur le Président», accusant ouvertement, dans un élan de colère, le ministre de l'Environnement d'inaction après sa récente visite dans la région. Si les propos tenus relèvent parfois de l'émotion plus que du factuel, ils témoignent néanmoins d'un profond sentiment d'abandon et de malaise partagé par la population.

«Il n'y a plus de poissons, Monsieur le Président !»

Mounir Hassine, représentant de la société civile, a salué cette visite dans une déclaration à une radio privée, la qualifiant de «geste fort». Il a souligné que le Président est conscient de l'ampleur de la catastrophe environnementale qui affecte depuis trois décennies la vie des habitants, notamment les pêcheurs, pour qui la mer représente la seule source de revenus. Il a également rapporté que le Chef de l'État a promis un soutien financier pour désamorcer la crise et s'est engagé à poursuivre les responsables.

La visite présidentielle s'est poursuivie à Sayada et Lamta (Monastir), deux autres localités confrontées à des enjeux environnementaux comparables. Il s'est arrêté à la station de pompage des eaux usées de Lamta, où des centaines de citoyens s'étaient rassemblés, désireux d'un échange direct avec le Chef de l'État. «Il n'y a plus de poissons, Monsieur le Président», a crié un homme qui a réussi à s'approcher pour dialoguer longuement avec lui. D'autres, particulièrement deux femmes, ont aussi pu lui adresser leurs requêtes malgré la foule compacte et les difficultés rencontrées par les agents de sécurité pour contenir l'élan populaire. Cette scène a illustré l'attente d'une écoute sincère et la portée symbolique d'un président présent sur le terrain, au plus près des réalités quotidiennes.

Kaïs Saïed s'est ensuite déplacé à l'aube de ce jeudi vers les exutoires d'eaux usées des zones d'El Amoud et El Mrigueb dans la délégation de Menzel Temime, ainsi que dans la région de Aïn Grenz à Kélibia (gouvernorat de Nabeul) où il a pris acte de l'interdiction de baignade pour des raisons environnementales. Ces visites illustrent la volonté présidentielle d'assurer un suivi concret des préoccupations locales, en particulier dans les zones côtières affectées aussi bien par la pollution que par les changements climatiques, selon un communiqué publié sur la page officielle de la présidence de la République.

Le Chef de l'État s'entretient avec le ministre de l'Environnement

Après ce marathon de visites inopinées, le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier matin, au Palais de Carthage, Habib Abid, ministre de l'Environnement. A cette occasion, le Chef de l'État a rappelé que le droit à un environnement sain constitue un droit fondamental de l'homme, et que l'État, conformément à la Constitution, est tenu de garantir ce droit, d'assurer un environnement sain et équilibré, de contribuer à la préservation du climat, et de mettre en place les moyens nécessaires pour éliminer la pollution environnementale, selon un communiqué de la Présidence.

Le Président de la République a donné ses instructions pour la prise de mesures urgentes, en coordination avec tous les services concernés, afin de mettre un terme à l'agression flagrante contre l'environnement qui perdure depuis des années et de protéger le littoral dans toutes les régions du pays, en attendant l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui mettra définitivement fin au gaspillage des deniers publics et à toutes les formes et sources de pollution environnementale.