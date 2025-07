TUNIS — Le long métrage de fiction "Red Path" de Lotfi Achour a remporté le Grand prix de la compétition officielle du Festival international du film d'Amman - Awal Film (AIFF) dont le palmarès a été dévoilé, jeudi soir, au Centre culturel Hussein dans la Capitale jordanienne Amman.

"Red Path" a également eu la mention spéciale du meilleur acteur principal pour la première fois, attribuée à Ali Helali ex aequo avec l'acteur irakien Azzam Ahmed dans "Songs of Adam" d' Oday Rasheed.

"Red path" (Les enfants rouges, titre en français) était dans la course pour le "Black Iris", la plus haute distinction, de la compétition des longs métrages de fiction arabes. Dans la même section, le film palestinien "To A Land Unknown" de Mahdi Fleifel a été également doublement récompensé en remportant le prix du Jury et le prix du public.

"Red Path" est le deuxième long-métrage de Lotfi Achour après "Demain dès l'aube" en 2016, a été sélectionné dans plus de 50 festivals à travers le monde et raflé plus d'une quinzaine de prix. Présenté en première tunisiene aux 35èmes Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) tenues du 14 au 21 décembre 2024, ce film a décroché le Grand prix, le Tanit d'Or, et le prix du public, ex aequo, avec "Salma" de Joud Said (Syrie).

Récemment le film de Ben Achour a été doublement primé en Suède à la 15ème édition au Festival du Film Arabe de Malmö (MAFF) tenue du 29 avril au 5 mai, en remportant le prix du meilleur réalisateur et le prix spécial du jury. Coproduite entre la Tunisie, la France et la Belgique et la France, cette fiction est réalisée par Lotfi Achour, d'après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy.

"Red Path" (100') est autour d'une histoire, inspirée de faits réels datant de 2015, celle des deux bergers attaqués par des Jihadistes au moment où ils font paître leur troupeau dans la montagne de Mghilla, région extrêmement pauvre et isolée du Nord-Ouest tunisien, en novembre 2015. Nizar 16 ans, est tué tandis qu'Achraf, 14 ans, doit rapporter un message macabre à sa famille (synopsis). Les Enfants rouges est une plongée onirique dans la psyché blessée d'un enfant et son incroyable capacité à surmonter le traumatisme.

Ali Helali (Achraf), Yassine Samouni (Nizar) et Wided Sabebi (Rahma), Younes Naoouar ( Mounir, frère de Nizar), Salha Nasraoui (Zina), Latifa Gafsi (Mbarka), Jemii Lamari (Youssef), Mounir Khazri (Youssef), Noureddine Hamami (Bechir) et Eya Bouteraa (Hasna) sont à l'affiche de cette fiction sortie dans les salles tunisiennes le 23 avril 2025.

Organisé sous l'égide de la Royal Film Commission (RFC, Jordanie), le Festival international du film d'Amman, Awal Film, constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux. Une sélection de 62 films représentant 23 pays était au programme de cette 6ème édition, placée sous le thème "A World Unscripted", tenue du 2 au 10 juillet 2025.

L'Irlande était l'invité d'honneur avec une section dédiée au cinéma irlandais, "First & Lattes", et en présence du cinéaste Jim Sheridan.

"Le Festival du film d'Amman - Awal Film s'est clôturé en grande pompe ce soir au Centre culturel Hussein dans la capitale jordanienne, en présence du prince Ali Bin Al Hussein et de la Princesse Rym Ali, Présidente et cofondatrice du festival, neuf jours de cinéma inspirant, de talents internationaux et d'échanges culturels", peut-on lire dans le communiqué du festival.

"La soirée a célébré non seulement les films exceptionnels mais a également honoré la créativité, la vision et la narration qui définissent l'esprit du cinéma, indique le festival. La sélection de cette année a mis en lumière des films qui défient hardiment les conventions, où les personnages vivent au-delà de la page et où les histoires émergent de l'imprévisibilité, du chaos et de la beauté brute de la vie réelle."

La soirée de clôture a été marquée par l'annonce du prix du jury et du public, décerné dans quatre catégories et la projection du court métrage "The Ant That Crossed My Sketchbook" de Chris Akoury.

Des longs métrages de fiction et documentaires arabes et internationaux, ainsi que des courts métrages arabes étaient au line-up composé de "23 premières régionales dont 16 premières mondiales et plusieurs histoires exclusives puissantes du coeur de Gaza en sang".

Le Festival présente 4 sections compétitives dont trois pour films arabes : Longs Métrages de fiction, Longs Métrages Documentaires et Courts Métrages. La compétition internationale est dédiée aux films Non Arabes.

Deux sections non compétitives s'ajoutent à la programmation de cette année. Les films des sections compétitives concourent pour le prestigieux trophée "Black Iris" et des prix en espèces.

Palmarès complet du festival :

COMPETITION DES FILMS ARABES

Prix des longs métrages de fiction

- Black Iris Award: "Red Path", Lotfi Achour (Tunisie)

- Prix du jury : "To a Land Unknown", Mahdi Fleifel (Palestine)

- Mention spéciale - Meilleur scénariste débutant: Tamara Owais pour "Simsim "(Jordanie)

- Mention spéciale- meilleur acteur principal pour la première fois ( ex aequo) : Ali Helali pour "Red Path" (Tunisie) et Azzam Ahmed pour "Songs of Adam" (Irak)

- Mention Spéciale- meilleure actrice principale pour la première fois: Saja Kilani dans "Simsim" (Jordanie)

- Prix du public: "To a Land Unknown", Mahdi Fleifel (Palestine)

Prix des longs métrages documentaires

- Black Iris (ex aequo) : "(Y)our Mother », Samira El Mouzghibati (Maroc) et "We Are Inside, Farah Kassem (Liban)

- Prix du Jury: "Tell Them About Us", Rand Beiruty (Liban)

- Mention spéciale: "Abu Zaabal 89", Bassam Mortada (Egypte)

- Prix FIPRESCI: "Abu Zaabal 89", Bassam Mortada (Egypte)

- Prix du public: "Tell Them About Us" de Rand Beiruty (Liban)

Prix des courts métrages

- Black Iris : "A Passing Day" Un jour qui passe", Rasha Shahin (Egypte-Syrie)

- Prix du Jury: "Those Who Never Left", Pierre Mouzannar (Liban)

- Mention spéciale: "Mango" de Randa Ali (Egypte).

- Prix du public: "Your Excellency", Musaed Alqudifi (Koweït)

COMPETITION INTERNATIONALE

- Black Iris: "Familiar Touch", Sarah Friedland (États-Unis)

- Prix du Jury: "Dog on Trial", Laetitia Dosch (Suisse)

- Prix du public: "Tales From the Magic Garden", David Sukup, Patrik Pass, Leon Vidmar et Jean-Claude Rozec (République Tchèque).

NB : Tous les titres des films sont publiés en anglais