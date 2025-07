Algérie: Karaté / Championnat National - Participation record de 627 athlètes à la Coupole du complexe olympique (Alger)

ALGER — Le deuxième jour du Championnat national de karaté (kumité et kata), en individuel et par équipes, qui se déroule à la Coupole du complexe olympique "Mohamed-Boudiaf" à Alger, a enregistré une participation record de 627 karatékas, représentant 38 ligues de wilayas.

Ce rendez-vous sportif d'envergure nationale qui rassemble 380 athlètes masculins et 247 athlètes féminines, issus de 200 clubs à travers le pays, devrait connaitre un "niveau très élevé entre les participants", selon organisateurs.

Les compétitions ont débuté jeudi avec les éliminatoires du kata individuel (hommes et femmes) ainsi que ceux du kata par équipes, avant de laisser place aux éliminatoires du kumité féminin dans les catégories de poids suivantes: -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg et +68 kg, en plus des éliminatoires du kumité masculin individuel dans les catégories -84 kg et +84 kg.

La journée de vendredi a été consacrée, en matinée, aux éliminatoires du kumité masculin dans les catégories -60 kg, -67 kg et -75 kg. Dans l'après-midi, ça sera le tour des éliminatoires par équipes (hommes et femmes). Les finales et la cérémonie de remise des médailles sont prévues pour samedi.

Dans une déclaration à l'APS, Abderrahmane Benyahia, directeur de l'organisation sportive auprès de la Fédération algérienne de karaté, a indiqué que "La compétition a été, jusqu'à présent, d'un très bon niveau.

Les combats sont intenses et les démonstrations de grande qualité, notamment grâce à la présence de champions du monde tels qu'Anis Halassa (-67 kg), Célia Ouikene (-50 kg) et Louiza Abouriche (-55 kg)."

Il a également précisé que "l'organisation, selon l'avis des athlètes et des officiels - notamment les experts internationaux présents pour superviser l'arbitrage - est très satisfaisante jusqu'à maintenant.