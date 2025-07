Afrique: Commerce intra-africain - L'Afrique lance une place de marché pour ses monnaies locales

L'Afrique vient de franchir un nouveau cap vers son intégration économique avec le lancement du Papss African Currency Marketplace (PACM), une plateforme dédiée à l'échange direct de devises locales entre pays africains. Cette annonce a été faite en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, tenues récemment à Abuja, au Nigeria.

Le lancement du PACM s'inscrit dans le prolongement du Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS) qui permet des paiements transfrontaliers instantanés en monnaies locales. Déjà adopté par plus de 150 banques réparties dans 17 pays, le PAPSS a pour ambition de réduire la dépendance du continent aux devises étrangères dans les échanges intra-africains.

Mettre fin à une dépendance coûteuse

Actuellement, la majorité des transactions commerciales entre les pays du continent passent par des monnaies tierces comme le dollar ou l'euro, entraînant des surcoûts considérables. Selon Afreximbank, ces frais représentent jusqu'à 5 milliards de dollars par an, en raison des commissions bancaires, des pertes de change et des délais de traitement. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement estime qu'en Afrique, le commerce coûte 50 % plus cher que la moyenne mondiale, en grande partie à cause de ces obstacles monétaires.

Le PACM vient répondre à ce problème structurel. Il permet désormais aux institutions financières et aux entreprises africaines d'échanger directement leurs devises locales via une plateforme numérique sécurisée, fonctionnant sur un système sécurisé privé et réservé aux acteurs agréés. Plus de 80 entreprises ont participé à la phase pilote qui couvrait une douzaine de paires de devises.

L'objectif de ce nouveau mécanisme est de créer un marché unique des monnaies africaines, facilitant les échanges et renforçant la souveraineté monétaire du continent. « Grâce à cette plateforme, nous voulons offrir aux entreprises africaines un moyen rapide et économique de convertir leurs devises, sans dépendre de places financières extérieures », a expliqué Mike Ogbalu, directeur général du PAPSS.

Souveraineté monétaire

Au-delà des économies réalisées, le PACM pourrait aussi contribuer à libérer des capitaux immobilisés. En 2024, selon l'Association internationale du transport aérien, plus de 800 millions de dollars générés localement par des compagnies aériennes étaient bloqués dans une douzaine de pays africains. Désormais, une entreprise comme Kenya Airways peut convertir directement ses recettes en nairas nigérians en shillings kényans, sans passer par le dollar.

Une ambition à la hauteur des défis

Pour ses concepteurs, cette plateforme est bien plus qu'un outil financier, elle incarne une étape stratégique dans la construction d'un marché africain intégré, en lien direct avec les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine. « Ce n'est pas seulement une innovation technologique, c'est un pas décisif vers une Afrique plus autonome », a affirmé Ernest Mbenkum, fondateur de la société Interstellar, qui a conçu la plateforme.

Le défi reste néanmoins d'élargir l'adoption du PACM. Afreximbank appelle davantage d'États, de banques centrales et d'institutions financières à rejoindre cette dynamique pour garantir l'interopérabilité du système à l'échelle continentale.