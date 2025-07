Tanzanie: Élection à l'Unesco - Le Congo sollicite le soutien de la Tanzanie

En séjour de travail Dar Es Salaam, en Tanzanie, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a été reçu, le 8 juillet par la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, à qui il a transmis le message du chef de l'État Congolais Denis Sassou N'Guesso.

Au cours de leur échange, le ministre des Affaires étrangères et la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan ont évoqué la candidature de Firmin Edouard Matoko à la tête de l'Unesco. A cet effet, Jean-Claude Gakosso a expliqué les enjeux de cette candidature, tout en sollicitant le soutien de la Tanzanie à l'élection prévue lors de la 43e session de la conférence générale de cette agence onusienne qui aura lieu en novembre 2025 à Samarcande, en Ouzbékistan.

Sous-directeur de l'Unesco chargé de la priorité Afrique et des relations extérieures, Firmin Edouard Matoko, de nationalité congolaise, économiste du développement, diplomate et spécialiste en relations internationales, est le candidat présenté officiellement par la République du Congo, au poste de directeur général de l'Unesco, pour succéder à Mme Audrey Azouley, l'actuelle directrice générale.

En plus, le chef de l'État Denis Sassou N'Guesso a joint à son message les félicitations du gouvernement Congolais pour la récente nomination d'un ressortissant de Tanzanie comme directeur du bureau régional de l'OMS-Afrique dont Brazzaville demeure le siège.

« Au cours de l'entretien, nous avons abondement parlé de la candidature de notre compatriote Firmin Matoko à la direction générale de l'Unesco. Nous avons également parlé du Prof. Mohamed Yakub Janabi qui est le nouveau directeur régional de l'OMS dans la Région africaine que nous avons accueilli à bras ouverts à Brazzaville, et que nous accompagnons avec mon collègue de la santé dans son installation, dans la prise en main des dossiers brulants de cette institution », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso.

« Nous avons rassuré, au nom du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, Mme la présidente du soutien ferme et entier que le gouvernement Congolais apporte au professeur Janabi dans l'exécution de ses obligations à la tête de la direction régionale de l'OMS », a ajouté le chef de la diplomatie Congolaise.

Par ailleurs, Jean Claude Gakosso et la présidente Samia Suluhu Hassan ont également parlé des moyens de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre le Congo et la Tanzanie dans le cadre de la coopération Sud-sud.

« La Tanzanie, l'une des plus grandes destinations touristiques et culturelles sur le continent africain, est un pays trop loin du notre, et on est au bord de l'océan indien. Nous avons tout à gagner en renouant des relations commerciales avec ce pays. Mme la présidente a fait la suggestion de la compagnie aérienne Tanzanienne qui desserve déjà la ville de Kinshasa puisse arriver également à Brazzaville », assuré Jean-Claude Gakosso.

Ensuite, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec son homologue Tanzanien Mahmoud Thabit Kombo sur le renforcement des relations bilatérales, « dans un climat de confiance et de convergence diplomatique ».