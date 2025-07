Tunisie: Forum économique tunisie-Emirats Arabes Unis - Cap sur une nouvelle ère de coopération stratégique

Le forum économique tuniso-émirati, tenu hier sous le thème « Une seconde dimension », a permis de mettre en lumière les opportunités d'investissement et de coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du tourisme.

Organisé par l'ambassade des Émirats arabes unis à Tunis, cet événement économique, rehaussé par la présence des ministres tunisiens du Commerce et du Tourisme ainsi que de leur homologue émirati, a réuni des opérateurs économiques venus réseauter et explorer les opportunités d'affaires dans ces domaines porteurs.

- Soulignant l'importance de la coopération économique bilatérale, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a affirmé que l'industrie agroalimentaire figure parmi les secteurs prometteurs pouvant faire l'objet d'un partenariat approfondi entre la Tunisie et les Émirats arabes unis.

D'autres secteurs stratégiques pour l'économie tunisienne, tels que l'industrie des composants automobiles, les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'industrie pharmaceutique, ainsi que des domaines émergents comme la logistique et les zones franches, sont également propices à des discussions sur de futurs investissements.

Vers un partenariat approfondi

« La Tunisie jouit d'une position géographique stratégique, d'un climat diversifié et d'un savoir-faire accumulé dans les secteurs de la production agricole et des industries de transformation. Cela lui permet d'être un partenaire privilégié des Émirats arabes unis. À l'image des EAU, elle peut devenir une plateforme d'exportation et de réexportation », a précisé Samir Abid.

Il a également souligné la forte présence sur les marchés extérieurs, et notamment émiratis, de produits agroalimentaires tunisiens tels que l'huile d'olive, les dattes ou encore les conserves. Pour lui, la complémentarité économique dans les domaines agricole et agroalimentaire est essentielle.

« Cette coopération dépasse la simple logique économique : « Elle reflète une vision stratégique partagée, fondée sur l'innovation, la durabilité et la création de valeur ajoutée pour les entreprises et opérateurs économiques des deux pays », a-t-il ajouté, tout en réitérant son engagement à soutenir toutes les initiatives issues du secteur privé, qu'elles soient tunisiennes, émiraties ou étrangères.

Des secteurs prioritaires

De son côté, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a mis en avant les liens historiques et étroits qui unissent les deux pays. Il a insisté sur l'existence d'opportunités majeures de grands projets conjoints dans plusieurs secteurs, notamment celui du tourisme. Il a rappelé, dans ce contexte, l'expérience accumulée par la Tunisie depuis plus d'un demi-siècle en matière de développement touristique, notamment grâce au concours du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement.

Parmi les projets phares soutenus par ce fonds figure la Société d'études et de développement de Sousse-Nord (El Kantaoui), créée au début des années 1970. Le ministre a exprimé son souhait de voir les négociations autour d'un accord de partenariat économique et commercial global, engagées par les deux gouvernements, donner un nouvel élan aux relations de partenariat et d'investissement, en particulier dans le domaine des services touristiques.

La Tunisie, un partenaire privilégié

Le ministre émirati de l'Économie et du Tourisme, Abdullah bin Touq Al Marri, a de son côté affirmé que ce forum, axé sur l'agriculture et l'agroalimentaire, constitue une plateforme de dialogue pour renforcer le partenariat économique entre les deux pays. Il a souligné qu'il incarne la volonté commune de renforcer la coopération dans le domaine de l'investissement, une coopération qui se veut en phase avec les exigences actuelles et les aspirations futures.

Il a ajouté que les relations bilatérales entre les deux pays sont fraternelles et historiques, fondées sur la compréhension mutuelle et l'intérêt partagé, et guidées par des orientations impulsées par les dirigeants des deux États.

« La Tunisie représente un partenaire stratégique pour les Émirats arabes unis en raison de ses atouts économiques et des opportunités d'investissement qu'elle offre. À ce titre, les Émirats sont le premier partenaire stratégique de la Tunisie dans la région du Conseil de coopération du Golfe », a-t-il déclaré.

Il a précisé que plus de mille entreprises tunisiennes sont actuellement actives sur les marchés émiratis et que le volume du commerce non pétrolier entre les deux pays a atteint 350 millions de dollars en 2024, soit une croissance de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Les importations émiraties en provenance de Tunisie représentent les deux tiers de ces échanges, ce qui témoigne, selon lui, de la solidité du partenariat économique bilatéral.

Bien que les résultats soient prometteurs, les Émirats arabes unis souhaitent, a-t-il affirmé, approfondir davantage cette coopération, en l'élargissant à des secteurs vitaux, au premier rang desquels figurent l'alimentation, l'agroalimentaire et l'agriculture. « La Tunisie et les Émirats partagent une vision commune, où les secteurs agricoles et agroalimentaires sont perçus non seulement comme des moteurs économiques, mais aussi comme des piliers essentiels du développement durable, dans un contexte de défis mondiaux tels que les changements climatiques, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, la raréfaction des ressources hydriques ou encore la pression démographique », a-t-il poursuivi.

Il a rappelé que ce forum coïncide avec les avancées enregistrées dans les négociations autour d'un accord de partenariat économique global visant à ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises tunisiennes et émiraties, notamment à travers la réduction des droits de douane et la stimulation du commerce dans les secteurs agricole et agroalimentaire. « À travers ce forum, nous ambitionnons de créer un dialogue constructif entre les deux pays, faciliter les échanges d'expériences et de savoir-faire, et développer des canaux de collaboration entre les entreprises tunisiennes et émiraties », a-t-il conclu.

Un engagement renouvelé

Intervenant à son tour, l'ambassadrice des Émirats arabes unis en Tunisie, Dr Imen Ahmed Sellami, a expliqué que le choix du thème « Une seconde dimension » n'était pas anodin, mais reflétait la conviction de son pays de la nécessité d'adopter une nouvelle approche face aux défis actuels, une approche fondée sur l'innovation, la flexibilité et des solutions créatives hors des sentiers battus.

Elle a rappelé que les Émirats ont placé la sécurité alimentaire et le développement touristique au coeur de leurs priorités, à travers notamment le lancement de la stratégie nationale « Sécurité alimentaire 2051 » et une vision touristique axée sur la culture, l'hospitalité, l'infrastructure moderne et la créativité.

Elle a souligné que les deux pays partagent une même vision du tourisme : celle d'un secteur capable de bâtir des ponts entre les civilisations. « La Tunisie est une destination touristique méditerranéenne d'exception, mêlant authenticité, richesse culturelle et beauté naturelle, ce qui constitue un terreau fertile pour des programmes touristiques conjoints, des échanges d'expériences et des investissements bilatéraux », a-t-elle affirmé.

Elle a enfin rappelé que l'ambassade des Émirats arabes unis s'engage pleinement à accompagner le développement des relations économiques entre les deux pays, en facilitant les mises en relation, en appuyant les projets d'investissement communs et en soutenant les entreprises des deux pays pour la concrétisation de projets dans les secteurs de l'agroalimentaire et du tourisme vert.