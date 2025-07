Tunisie: Le CSS prépare sa prochaine saison - Un mercato ambitieux

Ammar Taifour, troisième recrue, signe pour trois saisons.

Et ce n'est pas tout.

La Presse -- Pendant que les feux sont braqués sur l'équipe en stage à Aïn Draham, la Commission technique du CSS travaille dans l'ombre et la discrétion, sous la houlette du directeur sportif Tarek Salem, sur le chapitre effectif et mercato ( départs et arrivées). Après avoir engagé Willy Onana et Travis Mutyaba, cette commission est parvenue à conclure un contrat de trois saisons avec Ammar Taifour, l'international soudanais qui a fait ses preuves avec Al - Merrikh avant de rejoindre le championnat libyen sous les couleurs de l'équipe Al - Ahly puis de l'équipe Al- Hilal avec laquelle il a évolué durant la saison 2024 / 2025.

Un demi défensif axial de qualité, fort d'une longue et riche expérience qui va sans doute donner un plus au milieu de terrain des Sfaxiens. Ce troisième recrutement a eu un impact direct sur le destin de Moussa Bella Conté depuis longtemps en discussion avec le club tanzanien de Simba SC.

L'offre de 220 mille dollars jugée insuffisante a été rejetée, ce qui a permis à un autre club de Tanzanie, le Young Africans Sports Club, de se mettre sur les rangs, proposant un montant de transfert de 250 mille dollars que le Comité de Mehdi Frikha n'a pu refuser. Le marché a donc été conclu entre les deux clubs et Moussa Bella Conté a quitté le stage de Ain - Draham pour terminer les procédures de son départ.

Ammar Taifour et Moussa Bella Conté jouent au même poste de demi-sentinelle et ont le même profil et les mêmes qualités, avec un avantage pour le milieu de terrain soudanais, plus expérimenté et plus aguerri. Le marché de transfert libyen est toujours la cible des responsables sfaxiens avec des joueurs confirmés et pas très coûteux. Des discussions sont sur le point d'aboutir avec le joueur de nationalité libyenne d'Al - Ahly, Nour Eddine El Qulaïeb, un milieu offensif de 24 ans, joueur confirmé de liaison entre les lignes dont le CSS a besoin.

Un équilibre à préserver

Mais si les efforts de la commission de Tarek Salem sont jusqu'ici loués et appréciés concernant les arrivées, des craintes sont évoquées concernant le volet départs. Renforcer le groupe, c'est bien, mais le vider d'un autre côté avec le transfert de jeunes joueurs de base de l'équipe, est une source de préoccupation.

Après Alaâ Ghram, Mohamed Nasraoui, Iyed Belwafi est sur le point d'être cédé pour une équipe du championnat turc. Ce serait une énorme erreur si un joueur aussi talentueux de 23 ans quitte le club à un moment de maturité où il peut beaucoup lui apporter. Même si la situation financière délicate exige des sacrifices, il y a toujours un équilibre arrivées-départs à préserver. A un moment, il faut se résigner à dire stop à la « fuite » de jeunes talents.