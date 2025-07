Afrique: La Tanzanie tient tête à l'Afrique du Sud (1-1)

La Tanzanie a créé la surprise, vendredi soir à Oujda en tenant tête à l'Afrique du Sud (1-1), tenante du titre, dans une rencontre disputée et haletante du Groupe C de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024. Un nul au goût de victoire pour les Tanzaniennes, qui relancent leurs espoirs dans une poule plus serrée que jamais avant la dernière journée.

Tout s'est emballé dès la 24e minute, quand Opah Clement s'est élevée au premier poteau pour couper victorieusement un coup franc millimétré d'Ester Maseke. Une ouverture du score audacieuse, fruit d'un travail collectif appliqué et d'une détermination sans faille. Bousculées, les Banyana Banyana ont mis du temps à entrer dans leur match, malgré une maîtrise technique évidente et une possession largement à leur avantage.

Face à elles, les Tanzaniennes ont opposé un bloc compact, un engagement de tous les instants, et une gardienne en état de grâce. Dans le temps additionnel de la première période, Najiat Idrisa a sorti une double parade réflexe devant Kgaelebane Mohlakoana, avant de voir Lonathemba Mhlongo manquer une tête à bout portant. L'Afrique du Sud poussait, mais butait.

Consciente du manque d'impact offensif de son équipe, la sélectionneuse sud-africaine Desiree Ellis procédait à deux changements décisifs à la pause : Hildah Magaia et Lebohang Ramalepe faisaient leur entrée. Coaching gagnant. À la 70e, sur un corner bien joué, Ramalepe héritait du ballon au second poteau et déposait un centre parfait sur la tête de Bambanani Mbane, qui remettait les deux équipes à égalité (1-1).

La pression sud-africaine montait d'un cran, d'autant plus que la Tanzanie se retrouvait à dix, après l'expulsion d'Elizabeth Chenge pour un second avertissement à la 84e minute. Mais même en infériorité numérique, les joueuses de Bakari Shime ont tenu bon, portées par la sérénité de Julitha Singano en défense et les interventions autoritaires de Najiat Idrisa dans les cages.

Les dernières minutes furent irrespirables. Les Banyana enchaînaient les corners, multipliaient les centres, tentaient d'arracher la victoire, mais la Tanzanie tenait sa ligne, courageuse, solidaire et héroïque jusqu'au bout.

Au classement, ce nul complique la donne : l'Afrique du Sud et le Mali comptent chacun 4 points, tandis que la Tanzanie et le Ghana restent à une unité. Tout se jouera donc lors de l'ultime journée. Et la Tanzanie, après ce match plein, a prouvé qu'elle avait son mot à dire.