Afrique: Zambie - RD Congo - Un choc aux ambitions contraires pour clore le Groupe A

La Zambie et la RD Congo s'apprêtent à s'affronter pour la première fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies. Ce duel, programmé samedi soir au stade El Bachir de Mohammédia (20h00 heure locale), constituera l'ultime acte du Groupe A. Pour les Copper Queens, l'enjeu est clair : valider leur billet pour les quarts de finale et, si possible, finir premières. Pour les Congolaises, il s'agit d'aller chercher une première victoire.

La Zambie en pleine confiance

Les Copper Queens abordent ce match avec sérénité. "Nous sommes prêtes. Nous voulons finir en tête du groupe. Le match contre la RD Congo est une opportunité de conclure ce premier chapitre dans cette compétition", a affirmé la sélectionneuse Nora Häuptle en conférence de presse. La victoire renversante contre le Sénégal (3-2), acquise après avoir été menées, a renforcé les certitudes : "Nous avons connu un mauvais départ mais les 70 minutes suivantes ont été très solides. Nos transitions font mal."

C'est la première fois que la Zambie gagne un match de CAN Féminine après avoir concédé l'ouverture du score. Elle reste par ailleurs sur une série de six matchs sans défaite en phase de groupes (3 victoires, 3 nuls). À noter que la Zambie n'a jamais perdu son troisième match de groupe en phase finale.

RD Congo : de la progression à concrétiser

"Nous sommes encore dans la course pour remporter un match et sortir avec les honneurs", a martelé le sélectionneur Hervé Happy. Malgré les deux défaites, le technicien congolais insiste sur les progrès observés : "Contre le Maroc, l'état d'esprit et l'organisation étaient très bons. On a montré que l'équipe était capable de produire du jeu."

Sur le plan tactique, le passage à un schéma en 3-5-2 avec bloc bas semble avoir stabilisé la sélection : "On se projette très vite en contre, grâce à la vitesse de nos attaquantes." Le bémol reste la défense, avec six buts encaissés en deux matchs.

La gestion des absences en Zambie

La suspension de Grace Chanda est un coup dur. "C'est une joueuse exceptionnelle, mais elle revient d'une longue blessure. Ce match manqué lui permettra de récupérer", a nuancé Häuptle. Mata Tembo, de retour, devrait apporter sa solidité défensive.

Une opposition de style

La Zambie pratique un jeu de transitions rapides, misant sur la verticalité et l'explosivité de ses leaders offensives. La RDC, de son côté, cherche à défendre en bloc et à surprendre en contre. Häuptle se méfie : "Congo a des attaquantes robustes, et des milieux techniques. C'est une équipe en progression."

Les enjeux du match

Pour la Zambie : la première place du groupe est à portée de main. En cas de victoire combinée à un nul du Maroc, elle terminerait en tête. Un nul pourrait suffire pour la qualification, mais avec le risque de finir deuxième.

Pour la RD Congo : même sans espoir de qualification, il s'agit de finir sur une note positive, d'éviter une troisième défaite, et surtout d'envoyer un message fort : l'équipe progresse, et l'avenir est porteur d'espoir.

Cette troisième journée du Groupe A promet une opposition entre la sécurité zambienne et l'orgueil congolais. Si la logique du classement penche clairement en faveur des Copper Queens, la RDC a montré qu'elle était capable de réagir et de proposer un football décomplexé. C'est ce qu'attend le public de Mohammédia : un dernier acte disputé avec intensité et dignité.