Afrique: Maroc - Sénégal - Un sommet décisif pour une place en quarts de finale

Ce samedi, le Maroc et le Sénégal se retrouvent pour un choc décisif dans ce groupe A de la CAN Féminine 2024, au Stade Olympique de Rabat. Portées par un public acquis à leur cause, les Lionnes de l'Atlas n'ont besoin que d'un nul pour valider leur billet pour les quarts. En face, les Sénégalaises jouent gros : une victoire, et les portes du tour suivant s'ouvrent. Un duel tendu, équilibré, entre deux nations qui veulent marquer cette édition.

La revanche d'un 7-0 ?

En octobre dernier, le Maroc avait balayé le Sénégal 7-0 en amical. Mais ni le sélectionneur Mame Moussa Cissé, ni sa joueuse Sadiqatou Diallo n'entendent faire de ce souvenir un fardeau : « Ce match nous a permis d'identifier nos failles. Depuis, nous avons beaucoup travaillé. Ce sera un autre contexte », a expliqué la capitaine des U20, aujourd'hui promue chez les A. Une façon de dire que la page est tournée, que les comptes, s'il y en a, seront réglés autrement : par l'intensité, l'organisation, l'effort collectif.

Côté marocain, même tempérance : « Ce ne sera pas le même match. On a vu ce que le Sénégal a réalisé face au Congo et à la Zambie. C'est une équipe bien organisée, avec de la qualité et de l'envie », reconnaît Sakina Ouzraoui, brillante dans l'entrejeu marocain.

Une bataille tactique et mentale

Le sélectionneur sénégalais a insisté sur la préparation mentale : « L'identité de notre équipe repose sur la responsabilité individuelle et l'engagement collectif. Les filles savent qu'elles devront hausser leur niveau. » Un défi d'autant plus exigeant qu'elles devront faire face à deux adversaires : l'équipe du Maroc et son public.

« C'est ce qui donne encore plus de saveur à ce type de match », sourit Mame Moussa Cissé. « On aime ces ambiances. Et il y a une forte communauté sénégalaise ici. »

Le sélectionneur marocain, lui, Jorge Vilda a mis en avant l'expérience : « On se prépare pour cette compétition depuis plus de deux mois. Physiquement, grâce au staff médical, nous sommes prêtes. » Le technicien espagnol a reconnu que le Sénégal avait progressé : « C'est une équipe homogène, qui peut surprendre. Il faudra être prêts ».

Un Maroc en quête d'assurance, un Sénégal à la relance

Le Maroc occupe la tête du groupe A avec 4 points,, devant la Zambie (4 pts) et le Sénégal (3 pts). Une victoire leur assurerait la première place et, potentiellement, un quart plus abordable.

Jorge Vilda veut rester fidèle à son projet de jeu : « On ne changera pas notre identité. Nous avons notre modèle, et les joueuses sont motivées pour offrir une prestation aboutie ». Avec 5 buts inscrits en deux matchs et une qualité technique au-dessus de la moyenne, les Lionnes de l'Atlas sont redoutables, mais restent perfectibles défensivement.

À l'inverse, le Sénégal a affiché un visage solide contre la Zambie (3-2), malgré la défaite. « On a vu une équipe qui est montée en puissance, qui a su poser des problèmes à une grosse équipe africaine », analyse Mame Moussa Cissé. La performance de Nguenar Ndiaye en pointe et l'activité de Mama Diop ont été saluées.

Au coup de sifflet final, deux ambitions

Entre le Maroc et le Sénégal, l'enjeu dépasse la simple qualification. Il s'agit de prouver que la progression ne se mesure pas uniquement au score d'un amical passé, mais bien à la capacité à se réinventer, à tenir tête à l'adversité et à dépasser les pressions.