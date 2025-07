Sénégal: Dividende démographique - Une responsabilité collective pour saisir les opportunités

Kédougou a abrité, hier, une journée scientifique, en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la population, prévue aujourd'hui. À cette occasion, le gouverneur de Kédougou, Mariama Traoré, a appelé à « une responsabilité collective face aux défis ».

KÉDOUGOU - Kédougou accueille la célébration de la Journée mondiale de la population, dont la cérémonie officielle est prévue, aujourd'hui. En prélude à cette activité, les acteurs ont organisé, hier, une journée scientifique sur différents sous-thèmes, en présence du gouverneur de la région de Kédougou. Mariama Traoré a indiqué que le thème central, portant sur « Autonomisation des jeunes en vue d'avoir des ménages favorables à la capture du dividende démographique pour un Sénégal équitable et prospère », est à la fois « pertinent, ambitieux et porteur d'espoir ». Selon elle, ce thème appelle à une « responsabilité collective face aux défis, mais aussi aux opportunités qu'offre notre population jeune, dynamique et pleine de potentiel ». À son avis, Kédougou, qui accueille, pour la première fois, les activités officielles de cette journée, se distingue « par sa jeunesse, sa diversité culturelle et ses ressources naturelles ».

Revenant sur le panel scientifique qui a réuni de nombreux acteurs, elle a souligné qu'il constitue un moment fort de réflexion, d'analyse et de propositions. Les sous-thèmes abordés couvrent des dimensions essentielles de la problématique, allant de l'éducation à la santé reproductive, en passant par l'emploi des jeunes, la gouvernance démographique et l'égalité des genres.

« Autant de leviers indispensables pour transformer notre dividende démographique en un véritable moteur de développement durable. Et les recommandations qui seront issues de ces travaux serviront d'outils précieux, d'aide à la prise de décision pour les plus hautes autorités de notre pays », a-t-elle ajouté.

Assane Ndiaye, directeur du développement du capital humain à la direction générale de la planification et des politiques économiques, a fait savoir que cette journée scientifique fait partie intégrante des activités de la Journée mondiale de la population. Il a assuré que les recommandations issues de cet atelier seront restituées, aujourd'hui, devant les autorités, afin qu'elles puissent être prises en charge.

Quant au représentant du Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa), il a souligné que l'édition 2025 de la Journée mondiale de la population revêt une importance particulière pour une région comme Kédougou. « Kédougou est une région riche en potentialités, mais qui fait face à des déficits spécifiques en matière de développement et d'accès aux services sociaux de base. Si nous parvenons à autonomiser notre jeunesse, à lui offrir les moyens de s'épanouir pleinement, alors nous verrons notre économie renforcée, l'innovation stimulée et nos politiques de développement devenir une réalité », a soutenu Saturnin Kinson Kodjo.

Confiant, il a ajouté que les projections démographiques au Sénégal sont sans équivoque : elles montrent qu'en investissant dans les jeunes, le Sénégal peut espérer une croissance économique durable et une nette réduction de la pauvreté dans les années à venir. Avant de plaider pour une éducation de qualité, des emplois décents, zéro décès maternel, etc. Lors de leurs différentes présentations, les panélistes ont abordé des sous-thèmes liés, entre autres, aux leviers permettant aux jeunes de créer les familles qu'ils souhaitent, à l'indicateur synthétique de suivi du dividende démographique (résultats de la région de Kédougou - 2019), à la migration et à la dynamique démographique, à l'indice synthétique de fécondité, à l'éducation et à la formation professionnelle, à l'emploi des jeunes, à la santé reproductive, entre autres.