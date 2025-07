Ile Maurice: Six nouvelles nominations stratégiques validées par le Cabinet

La diplomatie mauricienne prend un nouveau tournant avec la nomination de six représentants dans des capitales clés à travers le monde. Le conseil des ministres a avalisé six nominations.

Nouvelle Delhi : retour d'une figure d'expérience

La mission diplomatique en Inde sera assurée par Sheila Bappoo, nommée Haute-commissaire de Maurice à New Delhi. Ancienne ministre et figure politique d'expérience, Sheilabai Bappoo retrouve une plateforme diplomatique d'envergure pour porter la voix de Maurice au sein de cette grande démocratie, partenaire commercial et culturel de longue date.

Islamabad : une nouvelle impulsion

Munsoo Kurrimbaccus, syndicaliste devient le nouveau Haut-commissaire à Islamabad, au Pakistan. Sa mission s'annonce délicate mais essentielle dans un contexte régional en mutation. Il aura pour tâche de renforcer les relations bilatérales, notamment sur le plan économique et dans la coopération sud-sud.

Le Caire : un ambassadeur à la croisée des continents

Reza Gunny est nommé ambassadeur au Caire, capitale de l'Égypte. Une position stratégique au coeur du monde arabe et du continent africain, alors que Maurice continue d'élargir ses partenariats avec les pays d'Afrique du Nord et les organisations multilatérales de la région.

Pretoria : renforcer les liens avec l'Afrique australe

Mireille Martin devient Haute-commissaire à Pretoria, en Afrique du Sud. Ce poste est crucial dans le cadre des relations avec la SADC (Southern African Development Community), dont Maurice est membre. Elle aura également un rôle à jouer dans le développement économique régional et les questions migratoires.

Addis Abeba : diplomatie multilatérale renforcée

Un double rôle attend Indrajeet Babooa, nommé ambassadeur en Éthiopie, à Addis Abeba, tout en assumant la fonction de Représentant permanent de Maurice auprès de l'Union africaine. Sa mission est d'autant plus stratégique que l'UA s'impose comme un interlocuteur clé dans les domaines de la gouvernance, de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent.

Paris : un ambassadeur à la tête d'une relation historique

Enfin, Joël Marie Rault est nommé ambassadeur à Paris, en France. Une affectation symbolique et importante, alors que les relations bilatérales entre la France et Maurice couvrent un vaste champ : coopération dans l'océan Indien, éducation, culture, climat, sécurité maritime, et francophonie.