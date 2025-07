Ile Maurice: Plastiques à usage unique - Saisies record à Rodrigues

La Police de l'environnement de Rodrigues a mené mardi deux opérations majeures aboutissant à la saisie d'une quantité importante de produits plastiques à usage unique, notamment des gobelets, fourchettes, cuillères, sacs et pailles. Au total, 15 650 gobelets, 2 600 fourchettes et 260 cuillères ont été retirés de la circulation. La valeur estimée des produits saisis s'élève à environ Rs 45 000 lors de la première opération, et environ Rs 190 000 pour la seconde.

Ces saisies surviennent dans le cadre de la lutte renforcée contre la pollution plastique à Rodrigues. Elles interviennent à quelques mois de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, du Règlement 2025 de l'Assemblée régionale de Rodrigues, relatif à la ségrégation, la collecte et la gestion des déchets. Ce règlement impose notamment :

· une interdiction progressive des plastiques jetables, tels que les gobelets, pailles, couverts et sacs à usage unique,

· une responsabilité accrue des producteurs et des importateurs, qui devront désormais prendre en charge la gestion des produits plastiques après consommation,

· une obligation stricte de tri des déchets, afin de favoriser leur recyclage et de limiter leur impact environnemental,

· des sanctions renforcées allant jusqu'à Rs 10 000 d'amende, voire des peines de prison en cas de récidive,

· la mise en place d'un système de pénalités forfaitaires (dont le prix est fixé à l'avance) pour une application plus efficace de la réglementation.

Les autorités insistent sur la nécessité d'une mobilisation collective pour préserver l'écosystème fragile de l'île, menacé par la pollution plastique et ses conséquences sur la faune, la flore et la qualité de vie des habitants.

La Police de l'environnement indique qu'elle poursuivra ses contrôles et campagnes de sensibilisation, afin d'assurer le respect des lois et d'accompagner la population et les acteurs économiques dans cette transition écologique.