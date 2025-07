Sénégal: Bourse - Faible dynamisme des activités de la BRVM en fin de semaine.

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont été marquée par un faible dynamisme au terme de la séance de cotation de ce vendredi 11 juillet 2025.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 542,475 millions de FCFA la veille à 840,445 millions de FCFA ce 11 juillet 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une progression de 20,846 milliards, en se situant à 11 795,522 milliards de FCFA contre 11 774,676 milliards de FCFA le jeudi 10 juillet 2025.

Celle du marché des obligations a, de son côté, baissé de 14,719 milliards, passant de 10 312,468 milliards de FCFA la veille à 10 297,749 milliards de FCFA ce vendredi 11juillet 2025.

Les indices sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,18% à 305,93 points contre 305,39 points la veille. Par contre, l'indice BRVM 30 est dans le rouge, cédant 0,08% à 152,11 points contre 152,23 points précédemment. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui a enregistré une baisse de 0,21% à 130,36 points contre 130,63 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 2 795 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 18 275 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 5,59% à 5 195 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,74% à 1 325 FCFA) et BOA Bénin (plus 3,09% à 4 340 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,47% à 650 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 6,35% à 7 155FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 550 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,37% à 4 010 FCFA) et Sonatel Sénégal (moins 1,92% à 25 500 FCFA).