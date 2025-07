Afrique de l'Ouest: Un nul intense entre le Ghana et le Mali qui maintient le suspense

Le suspense reste entier dans le Groupe C de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024. À l'issue d'un duel haletant et engagé, le Ghana et le Mali se sont quittés dos à dos (1-1), ce vendredi au Stade Municipal de Berkane. Un résultat qui préserve les chances des deux sélections dans la course aux quarts de finale, avant une dernière journée qui s'annonce décisive.

Alice Kusi a ouvert le score pour les Black Queens dès la 6e minute, avant qu'Aïssata Traoré ne réponde peu après la pause pour les Aigles Dames. Deux buts, beaucoup d'intensité, des occasions de part et d'autre, et une gardienne malienne, Fatoumata Karentao, en état de grâce : ce choc ouest-africain a tenu toutes ses promesses.

Un Ghana conquérant, une réaction malienne de qualité

Piquées par leur revers initial contre l'Afrique du Sud (0-2), les joueuses de Kim Björkegren ont affiché un visage bien plus entreprenant. Leur entame a été récompensée très tôt : après un premier frisson signé Doris Boaduwaa, Alice Kusi trouvait l'ouverture en reprenant de près une action chaude dans la surface (6e).

Le Ghana a continué à pousser, multipliant les initiatives dans les couloirs et les frappes à mi-distance. Mais face à elles, les Maliennes, solides et bien organisées, n'ont jamais rompu. Peu à peu, elles ont inversé la tendance grâce à leur trio offensif Saratou Traoré - Aïssata Traoré - Agueissa Diarra, toujours prompt à se projeter vite vers l'avant.

Aïssata Traoré, la classe et l'efficacité

Le tournant est intervenu en début de seconde période. Sur une ouverture lumineuse de Saratou Traoré dans l'axe, Aïssata Traoré a pris de vitesse la défense ghanéenne pour ajuster Cynthia Konlan d'un plat du pied imparable (52e). Un but plein de sang-froid, inscrit au moment où le Mali haussait son niveau.

Dès lors, la rencontre est devenue plus ouverte encore. Le Ghana a jeté toutes ses forces pour reprendre l'avantage : Jennifer Cudjoe, Princella Adubea, Evelyn Badu et Grace Asantewaa se sont tour à tour heurtées à une défense malienne héroïque, portée par une Karentao impériale. La gardienne malienne, décisive dans les moments chauds, a été la grande artisane du point décroché.

Tout reste à jouer

Ce nul n'arrange ni ne condamne personne. Avec quatre points, le Mali reste en position favorable pour rallier les quarts. Une victoire lors de la dernière journée les enverrait en phase à élimination directe. Le Ghana, avec un point, conserve aussi ses chances : un succès contre la Tanzanie pourrait suffire, selon les résultats des autres équipes.

Dans ce Groupe C extrêmement relevé, ce choc entre voisins a surtout montré que les deux sélections ont du caractère, de la qualité technique, et une vraie volonté de jouer vers l'avant. Le Ghana a retrouvé son allant offensif, le Mali a confirmé sa solidité et sa capacité à frapper vite. Deux prétendants sérieux qui n'ont pas dit leur dernier mot.

Dans la chaleur de Berkane, ce nul intense n'a rien d'un faux pas. Il s'inscrit dans le scénario passionnant d'une CAN féminine toujours plus compétitive, où chaque point se gagne au prix de gros efforts et où rien n'est joué jusqu'au bout.