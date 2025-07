Madagascar: Toamasina - Trois pêcheurs disparus depuis trois jours

Depuis mardi matin, les familles de trois pêcheurs disparus en mer vivent au rythme d'une angoisse croissante à Toamasina. Les trois hommes, âgés d'une quarantaine d'années et tous apparentés, n'ont plus donné signe de vie après une sortie matinale de pêche. Partis vers 9 heures depuis une plage proche du port, le trio est resté silencieux, plongeant leurs proches dans l'inquiétude et l'impuissance.

Selon leurs familles, expérimentés et rompus aux caprices de l'océan, ils avaient prévu une sortie de routine, comme à leur habitude. Emportant leur déjeuner, ils devaient être de retour avant la nuit, vers 19 heures. Mais cette fois-ci, la mer ne les a jamais rendus. Les premières alertes ont été lancées dans la soirée, lorsque leur absence prolongée a commencé à susciter l'inquiétude. Depuis, plus aucune trace : ni embarcation, ni gilets, ni filets.

Pas d'indices

Des pêcheurs croisés ce même jour en mer affirment les avoir vus pour la dernière fois au large, en train de remballer leurs filets à l'annonce d'un mauvais temps imminent. Ceux-ci ont pu regagner la côte, mais les trois frères ne sont jamais reparus. La mer, habituellement nourricière, semble cette fois avoir tout englouti.

Les disparus avaient embarqué dans une pirogue à moteur. L'hypothèse d'une avarie mécanique, ou pire, d'un possible naufrage, hante désormais les esprits. Les recherches entreprises depuis mardi n'ont, jusqu'à présent, donné aucun résultat. Ni débris, ni vêtements flottants, aucun indice ne permet de reconstituer le drame. Des appels à témoins et des messages de mobilisation sont diffusés sur les réseaux sociaux et les radios locales, en vain.

À Toamasina, les familles des disparus restent figées sur le rivage, les yeux perdus vers l'horizon, espérant un miracle et redoutant le pire. Le silence de l'océan est devenu assourdissant. Chaque heure qui passe sans nouvelle des trois pêcheurs, renforce l'ombre d'un drame. Les autorités appellent à la vigilance et à la solidarité, tandis que les recherches se poursuivent avec un espoir qui s'amenuise.