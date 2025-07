Madagascar: Divertissement - Canal+ s'allie à Netflix

Une révolution du divertissement débarque à Madagascar. C'est au Presto Tana Waterfront, à Ambodivona, lors d'une conférence de presse tenue hier, que la nouvelle a été annoncée : Netflix intègre officiellement l'offre Canal+ à Madagascar, dans le cadre de la formule TOUT CANAL+. Un partenariat stratégique qui fait entrer la télévision payante malgache dans une nouvelle ère.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Netflix pour proposer à nos abonnés l'offre la plus complète possible sur le marché africain, » a déclaré Aziz Diallo, directeur général de Canal+ Afrique francophone.

« Nos abonnés veulent la meilleure expérience, avec le meilleur des contenus africains et internationaux réunis au même endroit. C'est pourquoi cette nouvelle formule va leur offrir bien plus qu'un simple bouquet. Elle représente une avancée en matière d'innovation, de simplicité d'accès et de richesse éditoriale. »

Avec plus de cent soixante chaînes, radios et services, les chaînes CANAL+, l'option DStv English Plus, et surtout l'intégralité du catalogue Netflix, cette formule premium réunit le meilleur du divertissement mondial. Les abonnés pourront (re)découvrir les plus grands succès du streaming, comme Stranger Things, Emily in Paris, Squid Game, mais aussi des productions africaines très appréciées telles que Blood & Water ou Kings of Joburg.

Proposée à 130 000 ariary, cette formule est pensée pour toucher un large public. En plus de son prix attractif, elle comprend : la formule complète TOUT CANAL+, l'option DStv English Plus et désormais l'abonnement Netflix intégré. Avec un seul décodeur connecté, l'utilisateur peut accéder à tous ces contenus, sans avoir besoin de multiplier les abonnements ou les applications.

Avec cette initiative, Canal+ confirme son ambition : offrir toujours plus, au meilleur prix, tout en simplifiant la vie numérique de ses abonnés.