Gabon: Un fauteuil roulant offert à une maman en détresse par Zita Oligui Nguema

L'élan de solidarité, l'esprit d'entraide, le coeur au partage et bien d'autres qualités caractérisent la Première Dame, Zita Oligui Nguema. Elle vient de redonner le sourire sur le visage d'une mère en détresse, victime d'une entorse et ne pouvant plus marcher normalement. Cette dernière a été gratifiée d'un fauteuil roulant lui permettant de se déplacer sans l'aide des membres de sa famille, qui saluent ce geste empreint d'humanisme.

Il y a des actes aussi simples qui expriment mieux que des paroles. Sans tambour ni trompettes, ces actes marquent et restent gravés envers son destinataire. C'est le cas de la Première Dame qui a gratifié un fauteuil roulant à une maman victime d'une entorse depuis quelques mois, l'empêchant de bien marcher, et après l'intervention chirurgicale qu'elle a subie.

Ce fauteuil roulant vient à point nommé car la bénéficiaire ne savait plus à quel saint se vouer. Elle raconte qu'elle avait fait une entorse depuis le 14 mai. Cette entorse avait entrainé la coagulation du sang. Ne pouvant plus marcher, elle était souvent aidée par ses enfants qui la soulevaient. Cela devenait pénible et gênant.

"Comment dire merci à Maman Zita Oligui Nguema pour ce geste de solidarité ? Comment lui dire merci. Je ne peux rendre grâce à Dieu pour elle, sa famille, son mari, notre papa Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est ça rendre la dignité au Gabonais. Que le Seigneur la comble de bénédictions et de bénédictions !" lance-t-elle toute émue.

"Je me suis fait une entorse, après le mauvais sang s'est formé. Nous sommes allés à la clinique où j'ai été opéré. Ce don est une joie pour moi. Les enfants étaient déjà dépassés, je pouvais me déplacer avec les béquilles mais c'était pas très pratique. Maman Zita, notre maman nationale, m'a redonné le sourire. Ma famille et moi prierons pour elle. Malumbi (merci)", fait-elle.