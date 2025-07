Gabon: 'Mon avis sur l'assemblée constitutive des Bâtisseurs'Alfred Nguia Banda

Le samedi 05 Juillet 2025, j'ai assisté de bout en bout au lancement de l'Assemblée constitutive des Bâtisseurs dans un palais des sports archi comble. Cette Assemblée a donné naissance à un parti dénommé :Union démocratique des Bâtisseurs et la désignation de ses dirigeants.

Le Président fondateur du parti, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema dans ses deux discours d'ouverture et de clôture, très méthodiquement agencés et prononcés a fixé le positionnement national et international de son parti.Il s'agit d'un parti qui prône la social démocratie, donc un parti de gauche qui intègre l'Inclusiveté, un élément du triptyque de la devise.

Disposant des courants en son sein, la démocratie sera indubitablement vivante avec des débats qui s'annoncent qualitativement captivants ; eu égard à la qualité et au profil des animateurs.A titre d'exemple, les exégètes de l'Ultra libéralisme de la trempe de Serge Maurice Mabila, Séraphin Moundounga, Mays Mouissi, Brice Lacruche Alianga, le cacique Paul Biyoghé Mba etc... vont croiser et cracher le feu avec la verve de gauche incarnée par Séraphin Davin Akouré, Régis Onanga Diaye, le Professeur Grégoire Biyogho, le sémillant Jean Christophe Owono Nguema, Mesmin Wada, Eloi Nzondo, Jean Delors Biyoghé bi Ntougou et...

Très fortement arrimé à mes convictions idéologiques, doctrinales, morales, intellectuelles, intellocratiques et à des valeurs républicaines qui guident ma vie politique dont l'Humanisme, l'unité nationale, la Patriotisme, le culturalisme, la tolérance, la Justice, la Paix, la Solidarité mécanique et organique constituent l'ossature...je vais en toute âme et conscience adhérer, dès demain, à l'Union démocratique des Bâtisseurs.

De toute ma vie politique, j'ai adhéré au Parti socialiste français le 25 Novembre 1981, fédération de l'Hérault, section 35 Montpellier, ma première carte du parti signée par le premier sectaire Lionel Jospin et mes cotisations toujours à jour. C'est le devoir d'un militant exemplaire que de payer ses cotisations.

A travers mon adhésion, j'invite solennellement les compatriotes et les non-gabonais à adhérer massivement, par convictions et non par Caméleonisme, mercantilisme, transactionnalisme et opportunisme à l'Union démocratique des Bâtisseurs. Le cirque lamentable et nauséabond de récentes démissions a extirpé à la Politique et à la Démocratie gabonaise ses véritables lettres de noblesse.

A ceux dont le visage traduisait l'expression d'une déception pour cause de non cooptation dans les instances dirigeantes, j'indiquerai que toute adhésion à un parti n'est pas sujette à un positionnement de haute visibilité mais plutôt à une affirmation de ses Convictions, Principes et Valeurs.

Je souhaite franchement que la création de ce parti portera une véritable rupture avec des comportements monolithiques et ostracisants. Le parti ne devrait pas se constituer en club de carriéristes impénitents mais plutôt un laboratoire d'idées où le débat démocratique et intelligent doit être la règle et le compromis d'opportunité la matrice vivifiante.C'est ce que j'appelle le creuset de l'intelligence collective.

Au fondateur du parti et aux dirigeants, je pense que le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Et comme l'écrivait si bien Sénèque :"Il n'ya point de vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller".

Je réitère mes sincères félicitations et une bonne chance au Président fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema qui a fixé et défini clairement la boussole et les orientations du Parti. Félicitations également au Secrétaire Général Mays Mouissi qui a prononcé un discours concis, précis qui restera dans les annales de la Démocratie gabonaise.