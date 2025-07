Gabon: Éliezer Moukouboungou Gomat officialise sa candidature aux législatives pour représenter la diaspora gabonaise zone Afrique

Les échéances électorales se dessinent à l'horizon au Gabon. Il s'agit des législatives et des locales. Les partis et les acteurs politiques se déclarent et affutent leurs armes électorales. C'est le cas de Éliezer Moukouboungou Gomat qui officialise sa candidature pour les législatives, représentant la diaspora gabonaise zone Afrique.

Éliezer Moukouboungou Gomat a toujours nourri ses ambitions de défendre les intérêts du plus grand nombre à l'assemblée nationale. Il vient de rendre officielle sa candidature pour les législatives prochaines. Il est représente la diaspora gabonaise zone Afrique.

Éliezer Moukouboungou Gomat est urbaniste de formation, entrepreneur social et militant associatif reconnu. Il est basé en Afrique du Sud. Il est à ce jour, le seul candidat déclaré pour cette zone, marquant une prise de position forte et un acte de courage politique. " Je suis engagé à défendre les interêts de l'entrepreneuriat dans mon pays, encourager les jeunes gabonais à se lancer dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Je suis conscient que les jeunes gabonais ont du talent et sont des responsables. Ce sera un de mes combats, mettre en lumière l'entrepreneur gabonais"

Pour beaucoup d'observateurs, Éliezer Moukouboungou Gomat est un profil sérieux, un candidat solide à suivre de près, tant par sa constance que par sa vision pour une diaspora actrice du changement. " C'est un homme qui sait ce qu'il veut et aime les choses bien faites. Je pense qu'il fera l'affaire pour nous jeunes entrepreneurs. On ne peut que le soutenir dans cette aventure" confie un proche sous anonymat.

Sa candidature incarne une alternance portée par une jeunesse qui assume ses responsabilités et s'engage pour un renouveau politique. Les législatives et les locales ont frappé aux portes des potentiels candidats, quitte à eux de les recevoir.