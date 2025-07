Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 juillet 2025

revue de presse

CAN Féminine 2024 : Le Maroc tient son quart grâce à Mrabet

Samedi 12 juillet au soir, sur la pelouse du stade Olympique de Rabat, le Maroc a confirmé sa domination dans le Groupe A en battant le Sénégal 1-0, lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024.

Cette victoire permet aux Lionnes de l’Atlas de valider leur billet pour les quarts de finale, avec 7 points au compteur, et de terminer en tête du groupe A. De leur côté, les Sénégalaises, troisièmes avec 3 points, devront patienter jusqu’à la fin des matchs de poules pour savoir si elles se qualifieront en tant que meilleur troisième.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Yasmin Mrabet sur penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45+2’). Une réalisation cruciale, qui a offert la victoire et permis au Maroc de prendre une option sérieuse sur la suite de la compétition. (Source CAF)

Congo-Brazzaville : Le barreau en grève, après l’enlèvement de Maître Kaben Massouka

Au Congo-Brazzaville, un avocat, Maître Bob Kaben Massouka, a été enlevé. Il est retenu, depuis mercredi 9 juillet, par les agents de la Centrale d’intelligence et de la documentation (CID), le service de renseignements. L'alerte a été lancée par le Barreau de Brazzaville qui a décidé, vendredi 11 juillet, de se mettre en grève.

Les hommes en toges de la capitale se sont réunis, vendredi, en assemblée générale extraordinaire. « Au sortir de là, nous avons pris deux principales décisions : la première est celle qui consistait à saisir les autorités administratives pour protester contre l’enlèvement de notre confrère, Me Bob Kaben Massouka, avocat au barreau de Brazzaville et en même temps membre du Conseil du barreau. La deuxième décision est, pour nous, la suspension de toutes nos activités jusqu’à nouvelle décision », nous déclare Me Andrée Brigitte Nzingoula, bâtonnier du barreau de Brazzaville. (Source RFI)

Côte d’Ivoire : La lente construction d’un barrage au pays, entre ambitions énergétiques et désillusions

Edifié par le français Eiffage, le projet porté par l’Etat ivoirien et la société Ivoire Hydro Energy suscite de vives réactions des riverains bien qu’il fasse le bonheur d’un pays en pleine croissance énergétique.

Au détour d’un chemin de latérite, le rideau de verdure se déchire pour révéler une muraille de béton. A 140 kilomètres au nord-ouest d’Abidjan, le barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty se dresse, austère et rectiligne, au-dessus des eaux paisibles du fleuve Bandama. Sur ses flancs, les canaux de dérivation serpentent comme des veines de ciment.

Une fois le chantier achevé, ils devront conduire l’eau jusqu’aux deux turbines, chacune dotée d’une capacité de 22 mégawatts. Une puissance modeste, mais précieuse, pour une Côte d’Ivoire qui ambitionne de devenir « le réservoir énergétique de l’Afrique de l’Ouest ». (Source Lemonde Afrique)

L'Ouganda rouvre ses frontières avec l'Est de la RDC

L’Ouganda a rouvert jeudi ses frontières avec l’Est de la République démocratique du Congo. Il s’agit des points de passage de Bunagana et d’Ishasha situés dans le Nord-Kivu, province congolaise tenue par les rebelles de l’AFC/M23 soutenus par les Rwandais.

La fermeture de ces postes-frontières remonte à 2022 ET 2024. Les autorités congolaises les considérant comme une source de financement des opérations de l’AFC/M23. Les transactions rapportaient jusqu’à 27 000 dollars par mois dans les caisses de la rébellion.

Pour Kampala, la fermeture prolongée de ces lieux était ‘’ criminelle et contre-productive'’. Le M23 se frotte les mains. (Source Africanews)

Tchad : L’Assemblée rejette les critiques françaises sur l’arrestation de Succès Masra

La Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale du Tchad a critiqué la prise de position de son homologue française au sujet de l’incarcération de Succès Masra. Dans un communiqué officiel, elle rejette fermement ce qu’elle considère comme une ingérence étrangère dans une procédure judiciaire nationale, affirmant la souveraineté du pays et l’indépendance de sa justice.

Dans sa déclaration, la présidente de la commission, Dr Outman Haoua, dit être « surprise et attristée » par les propos venus de Paris, qu’elle estime déplacés et inappropriés. Elle insiste sur le fait que les accusations portées contre l’ancien Premier ministre relèvent strictement de la compétence des juridictions tchadiennes, lesquelles, selon elle, fonctionnent dans le respect du principe de séparation des pouvoirs. (Source Africapresse)

Sénégal : Le gouvernement lance la réforme du Code des Douanes

Le jeudi 10 juillet 2025, l’État du Sénégal a officiellement lancé la réforme de son Code des Douanes. Cette initiative majeure vise à moderniser le cadre juridique des activités douanières, renforçant ainsi la légitimité de la réforme et soulignant le rôle essentiel des Douanes dans le financement du développement national.

Dix ans après l’entrée en vigueur du Code des douanes du 14 février 2014, le Sénégal engage une réforme majeure de son dispositif juridique douanier. La réforme s’articule autour de trois piliers essentiels à savoir la transparence, l’efficacité et l’innovation. L’administration douanière prévoit une automatisation poussée des procédures, une dématérialisation complète des services, et une simplification drastique des démarches administratives. (Source Africa 24)

Libéria : « Pas vexé » par la remarque de Trump, le pays se dit prêt à « approfondir les liens avec les États-Unis »

Le président libérien, Joseph Boakai, a été « honoré » de la rencontre avec son homologue américain et « n’a pas mal pris » son observation sur son niveau d’anglais, simple « reconnaissance » de l’influence linguistique américaine dans le pays, a réagi la ministre des Affaires étrangère.

« Nous avons été honorés de l’invitation du président Boakai à la Maison-Blanche », a déclaré vendredi 11 juillet la ministre des Affaires étrangères du Liberia, Sara Beysolow Nyanti, à propos du mini-sommet qui a eu lieu mercredi à la Maison-Blanche avec cinq présidents d’États d’Afrique riches en minerais (Sénégal, Guinée-Bissau, Mauritanie, Gabon et Liberia).

Lors de ce mini-sommet, Donald Trump a complimenté Joseph Boakai pour son niveau d’anglais, alors qu’il s’agit de la langue officielle de son pays. (Source Jeune Afrique)

UEMOA : Les pays de l'AES isolés

Nouvelle fissure dans les institutions ouest-africaines. Le Burkina Faso, appuyé par ses partenaires du Mali et du Niger, a quitté la 2ᵉ session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l’UEMOA tenue vendredi à Lomé. Motif : un refus de consensus sur la présidence tournante de l’Union, pourtant prévue par les textes.

Selon les dispositions de l’Article 11 du traité de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), la présidence du Conseil des ministres revient tous les deux ans à un ministre des Finances d’un État membre, à tour de rôle.

Cette fois-ci, c’était au tour du Burkina Faso. Mais la réalité politique s’est imposée. (Source togonews)

Législatives et locales 2025 au Gabon : Les 12 membres de la CNOCER en fonction depuis le 9 juillet

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, maître des horloges dans l’organisation des élections et référendums depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution a décliné ce 11 juillet 2025 le chronogramme des futures élections des députés et de renouvellement des Conseils départementaux et des Conseils municipaux.

Organe clé dans ce processus, la Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum (CNOCER) a été mise en place et ses membres ont, selon Hermann Immongault, prêté serment devant la Cour constitutionnelle de Transition depuis le 9 juillet 2025. (Source GabonMediaTime)

UA : Appel à une approche unifiée pour accélérer l’intégration

La 47e session du Conseil exécutif de l’Union africaine (US) s’est tenue jeudi à Malabo, en prélude à la réunion de coordination de mi-année prévue samedi dans la capitale équato-guinéenne.

Le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) a exhorté jeudi les États membres à accélérer la ratification des instruments juridiques et à renforcer la coopération pour promouvoir l’intégration du continent, malgré des crises persistantes qui freinent ses ambitions. (Source apanews)