Madagascar: Classement FIFA - Madagascar maintient sa 115e position

Madagascar conserve sa 115e place au classement mondial de la FIFA, selon la dernière mise à jour publiée le 10 juillet 2025. Les récents matchs disputés par les Barea lors de la dernière fenêtre internationale de la FIFA n'ont pas modifié leur position.

En effet, la défaite de l'équipe A en amical face à la République démocratique du Congo (RDC) et la quatrième place obtenue par les Barea A' lors de la COSAFA Cup 2025 n'ont pas eu d'impact significatif sur le classement mondial de la FIFA, selon la dernière mise à jour. Du côté des compétitions continentales, l'équipe locale de Madagascar, les Barea A', a décroché une qualification méritée pour la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, qui se tiendra en août au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Placée dans le groupe B, Madagascar affrontera des adversaires redoutables : la Tanzanie (hôte), la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Cette qualification marque une étape importante pour le football malgache, le CHAN étant une vitrine pour les talents locaux évoluant dans le championnat national.

En parallèle, l'équipe nationale A des Barea se prépare pour des échéances cruciales dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors des 7e et 8e journées, prévues en septembre 2025, Madagascar accueillera la République centrafricaine et le Tchad. Ces rencontres, disputées à domicile, pourraient être déterminantes pour la suite de la campagne de qualification. Actuellement dans le groupe I, Madagascar a montré des signes encourageants, et est également toujours dans la course.