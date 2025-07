Madagascar: Paludisme - Mobilisation solidaire pour Ikongo

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre l'épidémie de paludisme qui sévit à Ikongo, les autorités locales et nationales sont pleinement mobilisées. Plusieurs actions clés sont en cours sur le terrain.

Suite à une réunion de coordination conduite par le Premier ministre sur la lutte contre le paludisme et la malnutrition dans le district d'Ikongo, région Fitovinany, une délégation gouvernementale est actuellement en déplacement sur place. Composée des ministres de l'Intérieur, de la Santé publique, des Transports et de la Météorologie, et de la Population et des Solidarités, cette mission témoigne de l'engagement ferme de l'État face à l'urgence humanitaire qui frappe la région.

Sur place, la délégation a immédiatement entrepris une série d'actions concrètes visant à soulager les populations les plus vulnérables. Une visite du centre de santé de proximité a permis d'évaluer les besoins et de renforcer les directives en matière de soins. Parallèlement, une opération de grande envergure a été lancée pour fournir des repas chauds à 403 mères et enfants dans les fokontany de Voninkazo et Ambatofotsy.

La délégation a également inspecté le centre de coordination des actions menées avec l'ensemble des partenaires, soulignant l'importance d'une approche concertée. 100 chefs de famille ont participé à des travaux communautaires, bénéficiant ainsi d'un soutien social direct.

Sensibilisations

Des campagnes de proximité sont menées chaque jour pour informer la population sur les mesures préventives essentielles. Il est notamment rappelé l'importance de dormir sous des moustiquaires imprégnées, d'éliminer les eaux stagnantes et les broussailles, de consulter rapidement un centre de santé en cas de symptômes, de suivre scrupuleusement les traitements médicamenteux et de se faire dépister.82 personnesactuellement sous traitement ou en état de fragilité sanitaire, ont également reçu des paniers contenant des denrées essentielles.

Dans un souci de respect des coutumes locales, des échanges ont eu lieu avec les autorités traditionnelles. Le gouvernement assure que la prise en charge des populations vulnérables se poursuivra sur le long terme, témoignant de sa détermination à apporter une réponse durable à cette crise.