Madagascar: Manjakandriana - Collecte de 800 litres de lait par jour

Le district de Manjakandriana fait partie des zones composant le triangle laitier.

« Dans ce bassin laitier, on collecte en moyenne 800 litres de lait par jour, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PROFI-Lait Plus, mis en oeuvre par le Malagasy Dairy Board (MDB) et financé par l'Union européenne. En revanche, six transformateurs produisant du fromage et du yaourt, y sont recensés », a déclaré Ravo, le coordonnateur du bassin laitier de Manjakandriana.

Tests et analyses

Et lui de préciser que cette production laitière doit être soumise à différents tests et analyses avant sa mise en vente auprès des transformateurs et des consommateurs. Il s'agit entre autres, de l'analyse du taux d'acidité du lait et de sa densité via un lactodensimètre ainsi que de test de caillage à l'ébullition. En outre, « le test PCR s'avère également important pour détecter si les vaches laitières sont affectées par une maladie pathogène appelée mammite. Cela survient notamment pendant la période de pluie. En moyenne, environ 10% de la production de lait collectée journalièrement sont contaminés et seront retournés auprès des éleveurs », d'après ses explications.

Il faut savoir que les éleveurs de vaches laitières soutenues par le MDB dans le cadre de ce projet PROFI-Lait Plus, sont principalement formés en matière de bonne conduite d'élevage, de respect des normes et d'hygiène. « L'objectif vise à fournir du lait de qualité au profit des transformateurs et des consommateurs finaux tout en améliorant les revenus des ménages ruraux et en contribuant à la sécurité alimentaire », a-t-il conclu.