Madagascar: Électricité - De grands espoirs dans une situation de crise persistante

Les projets Volobe Amont et PRIRTEM ont fait l'objet d'une communication verbale en Conseil des ministres à Sainte Marie. Ces initiatives nourrissent de grands espoirs dans un pays encore durement touché par une crise énergétique.

Une crise persistante qui freine le développement et pénalise des millions de foyers. C'est ainsi que la population perçoit les coupures d'électricité qui rythment le quotidien à Madagascar. Mais les projets structurants comme Volobe Amont et le PRIRTEM (Projet de Renforcement et d'interconnexion des Réseaux de Transport d'Énergie électrique à Madagascar) insufflent un vent d'espoir pour améliorer durablement l'accès à l'électricité et renforcer la qualité du service.

Sur le fleuve Ivondro, la future centrale hydroélectrique de Volobe Amont promet de produire 120 MW, générant 750 GWh d'électricité par an, soit près de 40 % de la consommation actuelle du pays. Ce projet porté par la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV), permettra à plus de deux millions de Malgaches d'accéder à une électricité propre, tout en contribuant aux engagements climatiques du pays.

Coupures sans fin

Pourtant, malgré ces perspectives encourageantes, la réalité reste marquée par des délestages fréquents, des infrastructures vétustes et un accès limité à l'électricité. Les zones urbaines sont très touchées par cette crise. Dans les zones rurales et périurbaines où le taux d'électrification peine à dépasser 11%, les coupures d'électricité sont devenues une norme.

Réseau amélioré

D'après ses promoteurs, le projet Volobe Amont, en lien avec le PRIRTEM , permettra de connecter la production supplémentaire de 120MW au Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) grâce à une ligne de 267 km reliant Toamasina à la capitale, améliorant ainsi la distribution dans plusieurs communes et villages traversés. À Toamasina, des efforts sont déjà en cours pour moderniser le réseau avec la construction de deux nouvelles sous-stations et d'une ligne de 30 km reliant Bazary Be à Antsarimasina. Parallèlement, les initiatives « Branchement Mora » se poursuivent, facilitant l'accès à l'électricité pour les ménages vulnérables à des coûts réduits.

Retombées

Pour les opérateurs économiques, l'électrification aura certainement des impacts significatifs sur l'économie nationale, grâce à l'amélioration de la capacité du secteur productif. Mais dans une optique à plus court terme, ces projets génèrent des emplois directs et indirects (1 500 attendus pour Volobe), stimulent les revenus fiscaux, renforcent la connectivité des zones enclavées et dynamisent l'économie locale.

Ils s'inscrivent dans une stratégie nationale ambitieuse visant à atteindre 75 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. Pour de nombreux Malgaches, ces avancées représentent un espoir de lumière dans un contexte de crise énergétique persistante, où l'électricité reste un luxe inégalement réparti. L'enjeu, désormais, est de transformer cet espoir en réalité, pour que chaque foyer puisse accéder à une énergie fiable, moteur indispensable au développement économique et social du pays.