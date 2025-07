Madagascar: Afrobasket 2025 / Préparation - Les Ankoay affrontent l'équipe de Mil Yon ce jour

En pleine préparation sur le sol français pour l'Afrobasket 2025 qui se tiendra en Angola, les Ankoay s'apprêtent à disputer, ce jour, le second match test.

Ce samedi 12 juillet, les protégés du nouveau sélectionneur, John Douaglin, affrontent l'équipe de Mil Yon au Complexe sportif Gilles Boutin à Cormeilles-en-Parisis, en région parisienne. Le match du jour contre une sélection locale francilienne, s'inscrit dans une série de rencontres amicales visant à évaluer le travail tactique et physique mis en place depuis le début du stage.

Hier, les Ankoay ont eu déjà une première mise en jambes face à la « Team Paris ». Ces confrontations permettent au staff technique d'observer les joueurs en situation de jeu, de tester différentes combinaisons et d'ajuster les systèmes de jeu. Pour les joueurs, c'est l'occasion de se mesurer à des adversaires combatifs et de gagner en rythme avant les échéances plus relevées qui les attendent.

Arrivée en France le 7 juillet pour un stage intensif qui se prolongera jusqu'au 25 juillet, la sélection malgache peaufine sa stratégie et sa cohésion d'équipe en vue du championnat d'Afrique. Ce camp d'entraînement en France, qui sera suivi d'un second en Espagne, est essentiel pour permettre aux joueurs évoluant à Madagascar et à l'étranger de trouver leurs automatismes sous la houlette du nouveau coach.