Madagascar: MSA - Un nouveau centre de formation professionnelle à Andakana

« Former l'élite de demain », tel est l'objectif que s'est fixé le Groupe Sodiat avec la création de la Madagascar Security Academy (MSA), officiellement inaugurée hier à Andakana.

Ce centre de formation d'envergure, initié par le président directeur général du Groupe SODIAT, Maminiaina Ravatomanga, vient enrichir le paysage de la formation professionnelle à Madagascar. Il se spécialise dans les secteurs clés tels que la sécurité privée, la sûreté aéroportuaire, l'hôtellerie et le management de luxe, le secteur vétérinaire et le travail canin. La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux temps forts : une visite guidée du site le matin, suivie d'une journée portes ouvertes l'après-midi, en présence de plusieurs autorités dont des députés, sénateurs et anciens ministres.

Un projet « Vita Malagasy »

Lors de son discours, Bruno Lemasson, représentant de la Madagascar Security Academy, a déclaré que « la MSA n'est pas qu'un simple centre de formation, mais un véritable lieu de transmission, de transformation et d'excellence. » Il a souligné que chaque module intègre la technique, la législation, la psychologie et l'éthique, dans une approche pédagogique innovante visant à former des professionnels compétents, responsables et ambitieux. Il a aussi affirmé que laMSA est unprojet « vita malagasy » né d'une vision forte, visant à hisser la compétence locale à un niveau international.

Il a remercié tous les partenaires, techniciens, formateurs et collaborateurs ayant contribué à concrétiser cette initiative. La Madagascar Security Academy s'impose ainsi comme « une réponse concrète aux défis de formation à Madagascar, avec une ambition claire afin de valoriser les métiers porteurs, structurer les filières d'avenir et bâtir une génération de professionnels d'excellence », a-t-il conclu.

Infrastructures modernes

La MSA dispose d'infrastructures modernes notamment d'un amphithéâtre de 274 places, d'une clinique vétérinaire intégrée, de simulateurs aéroportuaires, d'un stand de tir, d'une piscine semi-olympique, d'un terrain de golf, ainsi que de restaurants d'application dirigés par le chef Toky, figure de proue de la gastronomie malgache. Son département cynotechnique regroupe plus de 60 chiens spécialisés, encadrés par 49 agents formés. Interrogée sur les garanties de qualité, Erika Ranarivony, responsable communication du Groupe SODIAT, répond « chaque certificat délivré par la MSA est sécurisé par un QR code et un identifiant unique, assurant traçabilité et reconnaissance internationale, ». Elle a également indiqué que les formations sont accessibles aux entreprises comme aux particuliers, avec des tarifs dégressifs selon le nombre de stagiaires, et une inscription en ligne facilitée.