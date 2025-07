Madagascar: WELL International Madagascar - Don de 52 216 uniformes médicaux pour le personnel de santé

Une action de solidarité marquée par la remise officielle de 52 216 pièces d'uniformes médicaux a eu lieu hier, 10 juillet 2025, au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA).

Cette initiative est portée par l'ONG WELL International Madagascar, en partenariat avec plusieurs entités internationales et nationales. Dans son allocution, Judicaël Mamisoa Rakotonaivo, directeur technique adjoint au niveau du CHU JRA, a souligné que ce don s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Santé publique, et vise à améliorer les conditions de travail des agents de santé à travers tout le pays. « Ce geste est bien plus qu'une donation matérielle. Il est un symbole de reconnaissance envers les médecins et infirmiers qui se battent quotidiennement pour assurer des soins de qualité à la population malgache », a-t-il déclaré.

Le lot de dons comprend des pantalons et des tuniques médicales, qui seront répartis comme suit : chaque Centre Hospitalier Universitaire (CHU) bénéficiera de 23 cartons, chaque Centre Hospitalier de Référence Régionale (CHRR) recevra 22 cartons, tandis que chaque Centre Hospitalier de Référence de District (CHRD) se verra attribuer 10 cartons. Ce soutien logistique a été rendu possible grâce à la collaboration avec la compagnie CID Resources Inc., la société Salt International Co. Ltd, ainsi qu'en partenariat avec SH Global Mada. Les responsables de WELL International ont exprimé leur profonde gratitude envers ces partenaires pour leur appui constant.