Le président Andry Rajoelina réitère la volonté sincère de son régime de redresser la Jirama.

Durant la cérémonie d'inauguration du nouveau parc solaire de Sainte-Marie, le Chef de l'Etat s'est adressé aux employés grévistes au sein de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité de Madagascar pour les rassurer par rapport au nouveau statut, à l'origine de la colère de ces derniers. Le locataire d'Iavoloha tend la main au personnel de la Jirama et appelle tous ceux qui souhaitent contribuer au redressement de ladite Société, ainsi qu'aux employés ayant la volonté sincère de sauver la Jirama afin que cette entreprise soit digne de son statut de Société d'Etat. Il incite ainsi les employés à ne pas se laisser envahir par les virus. Andry Rajoelina estime en effet qu'il existe une manoeuvre politique derrière la grève de la Jirama.

« Certes, il y a chez la Jirama des employés qui ont une vraie volonté de travailler sincèrement pour le bien de l'entreprise mais il y a aussi ceux qui oeuvrent et manoeuvrent pour d'autres idéologies et/ou d'autres objectifs notamment politiques. Nous sommes contre la déstabilisation et nous n'aurons aucune tolérance envers toute velléité de faire blocage aux efforts entrepris pour redresser la Jirama », a-t-il averti. A l'allure où vont les choses, il y aura incessamment une séance d'explications entre le président de la République et les employés grévistes, ainsi que les syndicalistes au sein de la Jirama. En effet, hier, le Chef de l'Etat a déclaré qu'il rencontrera ces derniers afin d'être à leur écoute, mais aussi et surtout pour apporter des éléments d'éclaircissement sur les tenants et aboutissants du nouveau statut de la Jirama.

Parc solaire

Dans le cadre de ce processus de redressement de la Jirama, et en accord avec la transition énergétique initiée par le régime, le président Andry Rajoelina a procédé hier à l'inauguration d'un parc solaire de 1 MW nouvellement installé à Ambodifotatra Sainte-Marie. Cette infrastructure permettra de doubler la production énergétique et mettra fin au délestage dans ce district, surtout pendant la journée, a annoncé le locataire d'Iavoloha. Et lui d'ajouter que ce parc solaire permettra également à la Jirama de faire une économie de 2 500 000 litres de gasoil, soit un gain de 12 500 000 000 Ariary que l'Etat pourra désormais utiliser pour financer des projets de développement.

Actions sociales

Comme à l'accoutumée durant ses déplacements dans les régions, le Président Andry Rajoelina n'a pas manqué d'effectuer des actions sociales au profit de la population de Sainte-Marie. Ainsi, pas moins de 4 000 familles nécessiteuses ont reçu des sacs de riz et des paniers garnis au cours d'une distribution organisée au terrain de l'École catholique Saint-Joseph. Ces remises de dons sont des signes « d'aides mutuelles », a souligné le Président de la République pour répondre aux critiques de l'opposition. Le Chef de l'État a particulièrement apprécié l'accueil chaleureux que la population de Sainte-Marie lui a réservé tout en annonçant la prochaine construction d'autres infrastructures de développement comme des usines, une maison des jeunes, etc.

Festival des baleines

Pour clôturer son déplacement à Sainte-Marie, le Président Andry Rajoelina a pris part au coup d'envoi de l'emblématique Festival des Baleines qui fait la renommée du Nosy Boraha et qui attire de nombreux touristes venus des quatre coins du monde chaque année. Le numéro Un du pays a lancé un vibrant appel à tous les Malgaches afin de venir visiter Sainte-Marie pour apprécier sa beauté au même titre que les étrangers. Ainsi, pour faciliter la venue des touristes locaux, il a annoncé la réhabilitation du port d'Antsiraka.

C'est la troisième fois que le Chef de l'État assiste à ce festival qui représente une opportunité de promotion touristique pour cette localité. A travers son implication personnelle dans la promotion de cette destination touristique, le Président veut donner un signal fort quant à la priorisation du tourisme comme levier de développement.