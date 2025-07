Madagascar: Cinéma - Canal+ et Netflix s'associent pour une offre inédite à Madagascar

En juin dernier, le groupe Canal+ a conclu un partenariat stratégique avec Netflix, devenant ainsi le premier opérateur à distribuer la plateforme de streaming en Afrique sub-saharienne.

Cette collaboration se concrétise à Madagascar, où les abonnés peuvent désormais accéder au catalogue de Netflix directement via leur abonnement, offrant une expérience utilisateur fluide et simplifiée. Le lancement officiel de cette collaboration a eu lieu, hier, au Presto Garden, à Tana Water Front, dans une ambiance festive. Pour marquer cette avancée, Canal+ lance une nouvelle version de sa formule tout canal+, une offre « tout en un » qui regroupe plus de 160 chaînes, radios et services, incluant les contenus phares de canal+ (sport, cinéma, séries, programmes familiaux), l'intégralité du catalogue Netflix avec des séries emblématiques comme Squid Game (saison 3), Emily in Paris ou Stranger Things, ainsi que les chaînes de l'option Dstv English Plus, dont quatre chaînes Supersport.

Cette formule permet également un accès à plus de 25 000 contenus à la demande via l'application canal+ ou le Décodeur Connecté. Proposée au tarif de 130 000 Ar ttc, cette offre enrichie vise à répondre aux attentes des abonnés en quête de diversité et d'innovation. « Nos abonnés recherchent une expérience complète avec le meilleur des contenus africains et internationaux. Cette nouvelle formule tout canal+ répond à ce besoin tout en proposant une accessibilité tarifaire et une innovation technologique pour une expérience connectée optimale » souligne Aziz Diallo, directeur général Pay TV Afrique francophone.

De son côté, Mohammed Al Kuraishi, responsable du développement commercial et des partenariats pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez Netflix, se réjouit de cette collaboration : « Ce partenariat avec CANAL+ permet d'élargir l'accès à notre catalogue varié, incluant des programmes africains et internationaux, à un public plus large en Afrique francophone ».