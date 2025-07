Gabon: Awards Makongonio 2025 - Denise Billogue dédie son prix à la ministre de la Femme

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Mme Fouefoue Elodie Diane épouse Sandjoh, a reçu en audience, ce mercredi 9 juillet 2025, la journaliste Denise Billogue, lauréate de la 2è édition des Awards de la presse gabonaise Makongonio 2025.

Entourée d'une délégation composée des principaux initiateurs de l'événement, Denise Billogue est venue exprimer sa gratitude à la ministre pour son engagement en faveur de la promotion des femmes au Gabon. Parmi les membres de la délégation figuraient Jean Yves Ntoutoume, membre du jury, M. Raganizo, président du comité d'organisation, le promoteur de Makongonio Thierry Mebale, ainsi que la plus jeune lauréate de cette édition et deuxième dans la catégorie Meilleur Reporter Radio (Radio Gabon).

« Fort de l'intérêt que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accorde à la femme gabonaise en rétablissant ce ministère en 2024, il était important pour nous de rendre hommage à Mme la ministre qui ne ménage aucun effort pour valoriser les femmes », a souligné le promoteur Thierry Mebale.

La délégation a également profité de cette audience pour solliciter le soutien du ministère lors des prochaines éditions des Makongonio Awards.

En retour, Mme Fouefoue Elodie Diane a salué l'initiative et promis de transmettre cette doléance au président de la République, et chef de l'Etat et chef du gouvernement.

Voix familière des auditeurs de Radio Génération Nouvelle depuis 2014, Denise Billogue s'est distinguée par sa rigueur journalistique et sa capacité à porter une information crédible et percutante. Cette récompense vient couronner plus d'une décennie de carrière consacrée à la radio, symbole d'un engagement constant au service de l'information tant en radio qu'en presse en ligne. Elle s'apprête d'ailleurs à lancer son propre média en ligne.