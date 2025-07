Cote d'Ivoire: L'Ivoire Tech Forum 2025 s'ouvre sous le signe de l'innovation et de l'inclusion

C'est parti pour la grande messe de l'innovation numérique en Côte d'Ivoire ! Ce jeudi 10 juillet 2025, la cérémonie d'ouverture officielle de l'Ivoire Tech Forum 2025 s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, lançant trois jours d'échanges et d'initiatives visant à positionner le pays comme un hub digital régional.

Placée sous le parrainage du Premier ministre, Chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Dr Robert Beugré Mambé, la rencontre bénéficie également du co-parrainage de Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, et de M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique.

Organisé par le ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation, sous le leadership du ministre Kalil Konaté, l'Ivoire Tech Forum ambitionne de placer le numérique au coeur du développement, en promouvant l'innovation, l'inclusion et la souveraineté digitale. Prévu du 9 au 11 juillet, il se tient autour du thème : « Le numérique au service de tous : comment les nouvelles technologies transforment notre quotidien ».

Dans son discours, le Premier ministre a rappelé les progrès significatifs réalisés par la Côte d'Ivoire : « En 2024, la Côte d'Ivoire a franchi le seuil historique de développement de son écosystème numérique en nous permettant d'enregistrer 58 700 000 abonnés à la téléphonie mobile, soit un taux de pénétration record de 185 %. Cette même année, l'État a investi plus de 250 milliards de francs CFA dans le secteur du numérique, ce qui a permis de créer 2 965 emplois directs et des dizaines de milliers d'emplois indirects. C'est une véritable transformation structurelle que connaît notre pays », a affirmé Dr Beugré Mambé.

Durant ces trois jours, décideurs publics et privés, experts du digital et jeunes innovateurs vont se rencontrer pour connecter leurs expertises, renforcer la compétitivité numérique nationale, identifier des solutions aux défis du secteur et impacter durablement la société ivoirienne.