Cameroun: Paul Biya candidat à sa propre succession à 92 ans

C’est désormais officiel, le président camerounais Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, sera une nouvelle fois candidat à l’élection présidentielle à venir. Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir, a confirmé son investiture en vue du scrutin prévu dans moins de quatre mois. À 92 ans, l’homme fort de Yaoundé entend briguer un nouveau mandat de sept ans, prolongeant ainsi son règne jusqu’en 2032.

Cette annonce, bien que prévisible pour certains fait déjà grand bruit au Cameroun, où de nombreuses voix s’élèvent depuis plusieurs mois pour demander au président sortant de passer le relais. Des intellectuels et membres de la société civile ont publiquement exprimé leur opposition à une nouvelle candidature du chef de l’État, via les réseaux sociaux les échanges ont une seule voix, celle d’un nouveau président à la tête du Cameroun, évoquant la nécessité d’un renouveau politique et d’une alternance démocratique.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.

Parmi les sujets qui alimentent les débats, l’état de santé du président Biya. À 92 ans, il est aujourd’hui le plus vieux dirigeant en exercice en Afrique, ce qui suscite des interrogations sur sa capacité à assumer pleinement les fonctions présidentielles pour un nouveau septennat.

En face, l’opposition tente de se réorganiser. Maurice Kamto, arrivé en deuxième position lors de la précédente élection et qui avait vigoureusement contesté les résultats, a d’ores et déjà annoncé sa candidature. Dans un paysage politique marqué par la longévité du pouvoir, de nouvelles figures commencent également à émerger, appelant à une transition démocratique et à un renouvellement de la classe dirigeante.

Alors que les tensions montent au sein même du parti présidentiel, certains caciques du régime exprimant des réserves sur la candidature de Paul Biya, l’avenir politique du Cameroun s’annonce particulièrement incertain. La présidentielle à venir pourrait bien être l’une des plus décisives de l’histoire récente du pays.