Tunisie: EST - Mercato - Adama Coulibaly, un renfort de taille

Selon des informations concordantes, l'Espérance a proposé une offre alléchante à Al-Hilal de l'ordre de 850 000 dollars pour s'octroyer les services de l'attaquant malien Adama Coulibaly. Al-Hilal a accepté l'offre et un accord de principe a été établi.

- Avec les recettes du Mondial des clubs et même de la Ligue des champions, l'Espérance de Tunis peut se permettre de passer un palier supérieur en matière de recrutements. Et à vrai dire, si le doyen des clubs tunisiens aspire à brandir le trophée de la Ligue des champions qui lui échappe depuis six ans, il faut bien se renforcer à la hauteur de ses concurrents directs.

En ce sens et selon les informations qui ont fuité, le club "sang et or" est sur le point de conclure une très bonne affaire. L'Espérance a émis une offre conséquente au club soudanais Al-Hilal, de l'ordre de 850.000 dollars, et ce, pour s'attacher les services de l'attaquant malien, Adama Coulibaly. Un accord de principe a été établi après que le club soudanais a accepté l'offre, sachant que le joueur est lié par un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029.

Âgé de 19 ans, Adama Coulibaly constitue un bon investissement. Un joueur d'avenir auquel on propose un contrat de 4 ans avec une option de renouvellement pour une cinquième année. Par ailleurs, les statistiques de Coulibay avec Al-Hilal cette saison sont intéressantes : 9 buts en 17 matchs disputés.

Samba Koné dans le viseur

Un autre joueur malien est dans le viseur des dirigeants "sang et or" selon la presse portugaise. Il s'agit du milieu central, Samba Koné, qui évolue au sein de l'Académico Viseu FC (deuxième division du championnat portugais).

Selon la presse portugaise, la première offre émise par l'Espérance a été refusée par le club portugais. L'EST est amenée à faire une deuxième proposition plus intéressante, sachant que le club roumain Cluj a présenté une offre officielle au joueur.

Samba Koné est âgé de 23 ans et se trouve lié par un contrat avec Académico Viseu FC qui court jusqu'au 30 juin 2027. Il a disputé la saison dernière 49 matchs et a été l'auteur de 4 passes décisives. Affaire à suivre !

Vers une prolongation de Belaïli

Comme lors du mercato hivernal, des sites algériens ont annoncé un retour probable de Youssef Belaïli au MC Alger. Pour l'Espérance, la réponse est toujours la même : Youssef Belaïli est intransférable. On a même l'intention de le prolonger d'une année, sachant que son contrat court jusqu'au 30 juin 2026.

Notons, enfin, que les abonnements seront mis en vente à partir du 18 juillet.