Tunisie: CA / Dettes et litiges - De nouveaux dossiers !

Le club retient de nouveau son souffle avec de nouveaux créanciers qui apparaissent tout d'un coup.

- Décidément, ce dossier des litiges et des dettes ne veut pas se clore au CA. Pourtant, il y a quelques jours, le conseiller de Fergie Chambers, Mohamed Chafai, a déclaré officiellement que plus de 11 millions de dinars ont été injectés et que le dossier des litiges locaux et internationaux, ainsi que les arriérés de salaires, c'est du passé.

C'était une véritable délivrance pour toute la famille clubiste qui a souffert, comme d'autres clubs, de ce fardeau des dettes. Mais comme par enchantement, et puisque c'est le CA, il ne faut jamais croire que tout est calme et que le club repart de nouveau. Il y a toujours quelque chose qui ressurgit de nulle part. Et comme la guerre des clans et les rivalités entre les enfants du club sont quelque chose de très fort, quelques dossiers ont, tout d'un coup, ressurgi.

Certains joueurs, fournisseurs et hébergeurs demandent leur dû. Et il s'avère que les dettes envers les hôtels sont, par exemple, assez importantes. Et voilà un nouveau litige auquel personne ne s'attendait, celui du transfert de Fahd Mismari, ancien joueur du club libyen d'Al-Tahaddy. Un joueur débarqué au mercato hivernal, alors que son club n'est pas encore payé ! Pendant plus de six mois, les dirigeants du CA n'ont pas débloqué le montant convenu.

Et c'est l'ex-président du comité provisoire, Heykel Dkhil, lui-même qui le reconnaît. Il admet que le club libyen n'a pas été payé à temps et que les actuels dirigeants rescapés, comme Mehdi Miled, le savent bien. Hier, le montant a été transféré vers le club libyen et ce dossier est en cours de résolution.

Ce n'est pas tout, car certains ex-joueurs, comme Houssem Souissi, réclament leurs arriérés. L'ex-entraîneur Bettoni change d'avis et demande le paiement de l'intégralité de sa deuxième année de contrat, et ça promet de nouveaux dossiers et probablement de nouvelles sentences contre le club.

Une sorte de spirale interminable et lassante qui prouve une fois de plus que le mal du CA vient de l'intérieur. Et plus précisément de ses dirigeants qui dilapident les avoirs du club sur des joueurs et leurs agents avec des contrats gonflés et un insoutenable fardeau de dettes qui tire le club vers le bas pour des années.

En attendant cette fameuse assemblée évaluative de Heykel Dkhil et son équipe, ce casse-tête des dettes refait surface et accable un public qui ne sait plus quoi faire.

Après Chawat, Ambrose

Les recrutements se poursuivent malgré ces nouveux dossiers de dettes. Après Chawat, qui débarque pour trois ans, voilà une autre opération qui se conclut. Le jeune milieu défensif nigérian de l'ESZarzis Ambrose Ochigbo devra renforcer le milieu, surtout après l'échec du transfert de Boadu. Les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente.