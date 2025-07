Huit participations tunisiennes sur 20 spectacles et une présence honorable de la Palestine

La conférence de presse de la 59e édition de Carthage (19 juillet-21 août 2025) s'annonçait vive en raison des polémiques ayant précédé sa tenue. Les représentants des médias nationaux et arabes sont venus nombreux assister à cette conférence et demander des éclaircissements au sujet de certains spectacles au programme.

Hend Mokrani, directrice générale de l'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques et responsable de la présente édition en l'absence d'un directeur artistique, a indiqué que le choix de la programmation s'est fait en concertation avec tous les membres du comité directeur en tenant compte des goûts du public.

Concernant la polémique qu'a suscitée l'annulation de la venue de la chanteuse française Hélène Segara, accusée de soutenir Israël, Hend Mokrani a précisé que des contacts ont été établis avec le manager de la chanteuse mais qu'aucun contrat n'a été signé. «Nous réaffirmons notre engagement constant de la Tunisie en faveur du peuple palestinien pour la restitution de l'ensemble de ses droits et l'établissement de son Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods», a-t-elle précisé.

Prenant la parole pour présenter son spectacle «Min Qaâ el-Khabia» (Du fond du terroir) programmé à l'ouverture de la 59e édition, le chef d'orchestre Mohamed Garfi, qui ne s'est pas produit sur scène depuis 15 ans, a indiqué qu'il ne s'agit pas de réchauffer des chansons du terroir mais de remettre au goût du jour avec une nouvelle réorchestration des mélodies de grands compositeurs tunisiens ayant enrichi la scène artistique tout au long du XXe siècle à l'instar de Khemais Ternane, Mohamed Triki, Mohamd Jamoussi, Ali Riahi, Hédi Jouini, Abdelhamid Sliti et Salah Khemissi avec les voix avérées de chanteurs et chanteuses tels que Hamza Fadhlaoui, Chokri Omar Hanachi, l'invité d'honneur Chedli Hajji, l'acteur Jamel Madani qui interprétera une chanson humoristique ainsi que la participation de la Troupe nationale des arts populaires.

A noter que la chanteuse Nour Kamar a annoncé précédemment son retrait du spectacle en raison de l'absence de son nom sur l'affiche officielle. Elle a exprimé sa déception sur les réseaux sociaux face à ce qu'elle considère comme un manque de professionnalisme et de respect envers l'artiste.

Plusieurs artistes tunisiens dont Riadh Fehri et Mohsen Raies ont eux aussi présenté brièvement leur participation à cet événement annuel populaire qui draine un large public. Par ailleurs, plusieurs questions ont été soulevées au sujet de la soirée tunisienne programmée le 28 juillet présentée par l'Orchestre national tunisien sous la direction de Youssef Belhani.

Une soirée considérée par certains comme un « fourre-tout » à laquelle participe une grande pléiade de chanteurs et chanteuses tunisiens : Naouel Ghachem, Chokri Bouzaïen, Karim Chouaïeb, Moncef Abla, Zohra Lajnef, Sondes Taga, Mohsen Rayes et Raja Said. Mokdad Shili, dont le nom a été mentionné pour participer à ce spectacle, a dénoncé cette utilisation sans son consentement.

Hend Mokrani a expliqué que ce désistement n'est pas du ressort du Festival de Carthage, il concerne plutôt l'Orchestre national tunisien. A propos de la participation tunisienne, 8 spectacles sur 20 sont programmés au cours de la 59e édition du Festival qui se prépare activement pour recevoir les artistes et le public.

«La fontaine est remise en état de fonctionnement et des travaux de jardinage ont été effectués ainsi que la scène du théâtre à laquelle des améliorations ont été opérées sans affecter le cachet originel du site antique, et ce, pour mieux accueillir les artistes et leur offrir des services dignes des plus grands festivals du monde», a enchaîné Hend Mokrani.

A cette occasion un visuel sur les différentes réalisations entreprises sur le site de Carthage et sur la programmation a été présenté aux représentants des médias. A rappeler que le budget de cette 59e édition s'élève à 3 milliards de dinars et que les prix des billets varient entre 20d et 90d.

Le programme complet

Samedi 19 juillet : Men Kaâ el Khabia - Mohamed Garfi (Tunisie)

Dimanche 20 juillet : Tapis Rouge 2 - Riad Fehri (Tunisie)

Mardi 22 juillet : Binomi S+1 - Aziz Jebali (Tunisie)

Vendredi 25 juillet : Latifa Arfaoui (Tunisie)

Samedi 26 juillet : Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange (Liban)

Dimanche 27 juillet : Pour Gaza - Mohamed Assaf (Palestine)

Lundi 28 juillet : Soirée tunisienne (Tunisie)

Mercredi 30 juillet : Nassif Zeytoun (Liban)

Vendredi 1er août : La Nuit des Chefs (Tunisie)

Samedi 2 août : Nancy Ajram (Liban)

Dimanche 3 août : Sur la route enchantée - Chantal Goya (France)

Mardi 5 août : Marwan Abdelhamid alias Saint Levant (Palestine)

Vendredi 8 août : Imagine - Karim Thlibi (Tunisie)

Samedi 9 août : Najwa Karam (Liban)

Lundi 11 août : Folklore tunisien (Tunisie)

Mercredi 13 août : Sofia Sadok (Tunisie)

Samedi 16 août : Soirée Om Kalthoum avec May Farouk (Egypte)

Dimanche 17 août : Ky-Mani Marley (Jamaïque)

Lundi 18 août : Adam (Liban)

Jeudi 21 août : Ahlam (Émirats Arabes Unis)