Tunisie: Cité Ettadhamen - Le complexe de l'enfance fait peau neuve

Inauguré avant d'être équipé, le complexe de l'enfance de la Cité Ettadhamen, un des quartiers à haute densité démographique dans le gouvernorat de l'Ariana, a rouvert, jeudi, ses portes, faisant ainsi peau neuve, grâce au réaménagement opéré en partenariat avec la BNA.

- Jeudi, en fin d'après midi, Asma Jebri, ministre de la Femme, de la Famille de l'Enfance et des Personnes âgées, a donné le coup d'envoi des activités programmées au profit des enfants du complexe. Implanté au coeur des habitations, sur une superficie globale de 3.450 m2 dont 1.500 m2 couverts, il pourrait y créer une nouvelle dynamique, mais aussi une ambiance de récréation et de détente.

L'objectif est de généraliser les prestations d'animation éducative et sociale aux quartiers les plus peuplés dans les zones classées prioritaires. En consécration du rôle social de l'Etat et de l'égalité des chances entre les enfants de la Tunisie.

Par ailleurs, la ministre a fait le tour des différentes composantes du complexe dont le parachèvement des équipements et matériels nécessaires est prévu incessamment. Seulement un espace de jeux semble être à moitié meublé, avec une cuisine et une salle à manger rénovées mais pas encore équipées.

En consécration de la RSE

Il est à noter que ces travaux d'entretien et de réhabilitation ont été réalisés, avec l'appui financier de la BNA, dans le cadre de sa responsabilité sociétale (RSE), comprenant l'entretien du réseau électrique, l'ajout d'une cuisine et l'aménagement des espaces sportifs pour rendre ce complexe d'enfants plus attrayant. Bechir Ben Maâtoug, chargé de communication à la BNA, nous a parlé de ce projet, sans rien dire sur le coût total de son réaménagement.

Selon une source autorisée au ministère de la Femme, ce complexe s'apprête à concocter pour les enfants d'Ettadhamen un programme d'animation varié au cours des deux derniers mois de l'été. En juillet et août, l'on prévoit une série d'activités d'ordre culturel, ludique, environnemental et sportif.

Rappelons, dans ce cadre, que la réouverture de ce complexe, fruit d'un accord de partenariat avec la BNA, signé en mars 2024, avec un montant initial de 500 mille dinars, aurait dû avoir lieu au mois d'octobre dernier, pour accueillir des enfants de 6 à 16 ans. Somme toute, ce complexe constitue un acquis pour les enfants du quartier.