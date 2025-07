Tunisie: Zied Ben Romdhane devient membre de la prestigieuse agence de presse photographique Magnum - Bien mérité !

Actuellement basé entre le Canada et la Tunisie, Zied est en train de finaliser sa série en cours «The Escape», une oeuvre onirique sur le passage à l'âge adulte, dont le projet a remporté le prix de la catégorie «Projets à long terme» pour la région Afrique au concours World Press Photo en 2024.

- L'annonce a été faite sur la page officielle de Magnum Photos suite à leur 78e assemblée générale annuelle tenue en juin dernier, le photographe tunisien Zied Ben Romdhane est devenu le nouveau membre à part entière de Magnum. Magnum Photos est une grande agence photographique fondée le 22 mai 1947 à New York par cinq grands noms du photojournalisme : Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, William Vandivert et David Seymour.

Aux côtés de Rita Vandivert et Maria Eisner, responsables respectivement des bureaux de New York et Paris, ils ont posé les bases d'une structure unique. Fonctionnant comme une coopérative -- bien que sans statut juridique formel -- Magnum regroupe certains des plus grands photographes du monde.

L'agence est aujourd'hui présente à travers quatre bureaux majeurs: New York (Amériques), Londres (îles britanniques, Afrique, Océanie et partie de l'Asie), Paris (Europe continentale) et Tokyo (Japon, Chine, Taïwan) « Zied apporte une voix essentielle à Magnum », a déclaré le photographe américain Alec Soth (membre de l'agence depuis 2004) lors du vote de cette année.

Et d'ajouter : « Son engagement pour les récits au long cours et sa capacité à naviguer entre le poétique et le politique font de lui un atout majeur pour notre coopérative ». Né en Tunisie en 1981, Zied a poursuivi des études économiques avec en poche un master de l'Institut supérieur de gestion de Tunis.

La photographie, il la pratique d'abord au sein du Club photos Tahar-Haddad où il se fait entourer par des encadreurs-photographes qui l'ont aidé à maîtriser les notions de base. En 2008, il décide d'en faire son métier. Sa carrière débute avec la publicité avant d'évoluer vers le documentaire et le photojournalisme.

L'artiste a pris part à plusieurs expositions collectives et a animé différents ateliers de photographie. En 2007, vient sa première consécration avec le premier prix au salon artistique Le Printemps des Arts à Tunis, suivra, entre autres récompenses, le prix Popcap dans le cadre du Festival Image Afrique en 2015.

Il a exposé un peu partout dans le monde entre autres à Arles (2013), Paris (Maison de la Tunisie, 2013), Marseille (Mucem, 2015), New York (White Box, 2013), Bombay (Clark House, 2013), Houston (Fotofest Biennial, 2014), ou encore Dubaï (1x1 Gallery, 2014). Le talentueux photographe explore d'autres cieux artistiques comme le cinéma où il a porté la casquette de directeur de photographie et de producteur.

Il a, à son actif, dans ce sens, plusieurs films comme «Sabaa Chicken» (2010) et le documentaire «Fallega» (2011). Il a également pris part au projet Reporting Change de World Press Photo en 2013 et a collaboré dans des projets éditoriaux, à l'instar de «La révolution tunisienne-Irada» et «Dégage».

En 2018, il sort son propre livre tiré de sa série de photographies «West of Life» au titre éponyme. Cette série a, d'ailleurs, été publiée par la Native Agency. Réalisées dans le bassin minier, ces oeuvres retracent l'histoire et le quotidien de cette région.

Avec son objectif, l'artiste capture l'amour et l'espoir qui restent, malgré tout, intacts dans cette région occultée Actuellement basé entre le Canada et la Tunisie, Zied est en train de finaliser sa série en cours «The Escape», une oeuvre onirique sur le passage à l'âge adulte, dont le projet a remporté le prix de la catégorie «Projets à long terme» pour la région Afrique au concours World Press Photo en 2024.